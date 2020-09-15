Курсы для безработных, FIE, пенсионный стаж: Касса по безработице ответила на 21 вопрос читателей RusDelfi

Касса по безработице отвечает на вопросы читателей

Обязан ли безработный во время прохождения курсов обучения от биржи искать работу, или на это время можно приостановить поиск работы и полностью заняться обучением? Ведь понятно, что проходя обучение, полноценную работу на полное рабочее время не найдёшь. Не снимут ли с учёта на бирже и не лишишься ли курсов, если пойдёшь работать (например, на полставки)? Если с учёта не снимут, будут ли продолжать выплачивать пособие по безработице или его часть (завист ли это от суммы заработной платы) ?У зарегистрированного безработного есть обязанность активно искать работу. Искать работу и просматривать предложения о работе важно, чтобы быть в курсе ситуации на рынке труда и требований работодателей. Если человек находит работу, и его статус безработного прекращается, то он может до конца пройти курсы, которые оплатила Касса по безработице.

Могу ли я получая " материнскую зарплату" в течении 1,5 лет в этот же период времени устроиться официально на работу или необходимо быть безработной? Спасибо.С этим вопросом нужно обратиться в Департамент социального страхования.

Здравствуйте! может ли состоящий на учете по безработице и получающий пособие член правления фирмы ( турфирма ) поддерживать работу фирмы без получения оплаты?Роль члена правления руководить фирмой и представлять ее. В статусе безработного член правления может это делать. Если помимо этого член правления также работает или оказывает услугу, то он должен быть зарегистрирован в Регистре трудовых отношений. С 1-го сентября есть возможность кратковременно подрабатывать, находясь на учете в кассе по безработице. Подробнее на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/poisk-raboty/kratkovremennaya-rabota-v-statuse-bezrabotnogo

Вопрос: я не работаю последние 10 лет, с учета в кассе меня принудили сняться лет 8 назад из-за статуса «долговременного безработного» Если я снова встану на учет, мне будут навязывать любые предложения работы (как поступают с «долговременными») или работу по образованию и специальности? Где почитать законы и постановления регулирующие вашу работу?В кассе по безработице к каждому клиенту индивидуальный подход, и вместе с консультантом составляется индивидуальный план поиска работы, для того чтобы найти лучшие решения и возможности для поиска работы и трудоустройства. Деятельность кассы по безработице регулируется Законом об услугах и пособиях, ссылка на закон в переводе на русский язык https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D0%91%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%A5%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%AF%D0%A5%20%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90%2001.09.2020.pdf

Вопрос в следующем. Я отработал на предприятии 28 лет, попал под сокращение. Сейчас представилась возможность выучить эстонский язык. Начальный курс в среднем, у партнеров кассы, стоит 1500 евро.Лицу, которое состоит на учёте в кассе по безработице, даётся около 2300 евро на переобучение на 2 года. Получается, что курс с которого только начинается освоение языка "съест" почти все деньги на обучение. Возможно ли, что бы не тратить свои деньги на переобучение, записаться на бесплатные курсы которые предлагает Фонд Интеграции? Как правильно заниматься этим вопросом?Зарегистрированный безработный при необходимости может пройти курсы по карте обучения, сумма которой составляет 2 500 евро на 2 года. На каждого безработного составляется индивидуальный план поиска работы, в котором вместе с консультантом решается, какие курсы лучше и быстрее помогут человеку найти подходящую работу. Конечно, если речь идет о выборе курсов по профессии или языковых курсов, то можно воспользоваться другими предлагаемыми возможностями изучать эстонский язык. Ваш консультант в кассе по безработице или консультант по карьере могут помочь Вам определиться, для того чтобы разумно воспользоваться имеющимися возможностями.

В 90-х , стоял на бирже 10 лет, работал от бирже в парке, ремонтировал помещения, получал пособие. Масса дипломов по пройденным курсам - получал стипендию от биржи. Войдут ли эти годы в пенсионный стаж? Где брать данные?По вопросам, касающимся пенсионного стажа, нужно обратиться в Департамент социального страхования. Период регистрации в качестве безработного не учитывается как трудовой стаж.

Можно встать на учет в качестве безработного, если срочный трудовой договор закончился. До этого работала на постоянной основе без перерыва. Какова будет выплата?Если у Вас закончился срочный трудовой договор, то Вы можете зарегистрироваться в кассе по безработице и ходатайствовать о получении страхового возмещения по безработице. В первые 100 дней Вы будете получать возмещение в размере 60%, а затем в размере 40% от средней заработной платы за один календарный день.

Почему больше не выплачиваете прожиточный минимум в поддержку туристического сектора?Данный вопрос не понятен, касса по безработице не выплачивает прожиточный минимум.

Что делать, когда работодатель заставляет работать по 14-16 часов в день? А потом закрывает зарплату как будто за 8-ми часовой рабочий день. Налоговая довольна и никому нет дела? Средняя зарплата растёт, а по факту приходится работать больше за меньшие деньги!Данный вопрос лучше задать Трудовой инспекции, которая занимается Трудовым правом.

Töötukassa tööpakkumised - это то, с чего я начинаю каждое утро. За этот год я примерно 20 раз отправлял свой CV. Убивает не то, что я не получил работу, а то, что ни разу никто мне не ответил. Я понимаю, что русский, 60-летний - это не самая выигрышная комбинация, но - хотелось бы избавиться от ощущения, что пишу в пустоту.К сожалению, это вопрос не к кассе по безработице. На портале кассы по безработице могут выставлять вакансии все работодатели, которые ищут работников. Резюме является визитной карточкой соискателя работы. При необходимости, можно обратиться в Кассу по безработице к специалисту по информации и планированию карьеры, который вместе с Вами может посмотреть и подкорректировать конкурсные документы.

Меня сокращают, мой стаж ровно 10 лет без перерыва, за меня была оплачена страховка по безработице. Скажите пожалуйста буду ли я после сокращения получать какие-то ежемесячные выплаты от кассы по безработице и по страховке от безработицы? Какие выплаты и как долго мне положены? Могу ли я встать на учет и получать 188 евро и + страховые платежи за выплаченную страховку?Если Ваш стаж у последнего работодателя составляет 10 лет, то в случае сокращения Касса по безработице выплатит Вам возмещение по сокращению в размере Вашей средней зарплаты за два месяца. Если Вы зарегистрируйтесь в Кассе по безработице в качестве безработного, то можете ходатайствовать о страховом возмещении по безработице, которое в случае трудового стажа в течение 10 лет будет назначено на 360 дней. Первые 100 дней выплачивается 60% от Вашей средней зарплаты, и остальные дни 40%. Если Вы имеете в виду пособие по безработице, то одновременно два пособия/возмещения не выплачиваются. Дополнительная информация о расчете страхового возмещения на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/wozmieshtchieniie-po-strachowaniiu-ot-biezraboticy

Государство декларирует желание привлечь к работе людей с ограниченными физическими возможностями , при этом заявляет о дефиците высококлассных специалистов на рынке труда. Однако, когда высококлассный специалист выйдет на работу - ему начнут уменьшать пособие по частичной нетрудоспособности (т.к. зарплата высококлассного специалиста будет, конечно же, выше 1000 евро) вплоть до полной неуплаты. Не пора ли отменить это уменьшение пособия?Это исходит из Закона о пособии на трудоспособность. Пособие на трудоспособность прекращает выплачиваться, если при действующей дневной ставке размер вашего месячного дохода превысит 1849,34 евро при частичной трудоспособности и 2233,50 евро при отсутствии трудоспособности. Учитывается брутто сумма дохода, а к доходу относятся заработная плата, страховое возмещение по безработице, родительское возмещение, временное возмещение по нетрудоспособности, выплачиваемое работодателем возмещение по причине болезни.Уменьшается пособие по следующей формуле: Если ваш доход за месяц, предшествующий получению пособия на трудоспособность, превысит 90-кратный размер действующей дневной ставки, то размер пособия пересчитывается, уменьшая размер пособия за выплачиваемый месяц на сумму, которая равна половине разницы вашего дохода и 90-кратного размера дневной ставки пособия.Действующая дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро, согласно которой пособие за один календарный день составляет:в случае частичной трудоспособности 57% от действующей дневной ставки пособия (8,4873 евро в день, приблизительно 254,62 евро в месяц);в случае отсутствия трудоспособности 100% от действующей дневной ставки пособия (14,89 евро в день, приблизительно 446,70 евро в месяц). Например, если ваш доход за месяц, предшествующий получению пособия на трудоспособность, составил 1400 евро и сумма выплачиваемого пособия составляет 254,62 евро, то ваше пособие на трудоспособность пересчитывается по следующей формуле. 1400 (доход) - 1340,10 (90-кратная дневная ставка) = 59,90 евро (разница между доходом и 90-кратной дневной ставкой). 59,90: 2 = 29,95 евро. 254,62 (сумма пособия на трудоспособность) - 29,95 (половина от разницы дохода и 90-кратной дневной ставки) = 224,67 евро. Сумма выплаченного вам пособия на трудоспособность будет 224,67 евро.

Могу ли я продолжать получать пособие по безработице, если в сентябре я стала студентом высшего государственного учебного заведения?Если форма обучения в высшем учебном заведении дает Вам право дальше оставаться на учете и Вы советуете требованиями выплаты пособия по безработице, то можете оставаться зарегистрированной безработной и получать пособие.

Почему ФИЕ, чтобы получить возможность пойти на курсы от кассы по повышению квалификации или переобучению , нужно обязательно закрыть свою деятельность и встать на учёт безработным. Выгоднее же меня просто научить, чем тратить дополнительные деньги на выплату мне пособия Потому что если у ФИЕ не приостановлена деятельность, то он не может зарегистрироваться в качестве безработного. Активный предприниматель физическое лицо не является безработным, так как он ведет деятельность/работает. Деятельность кассы по безработице основывается на Законе об услугах и пособиях рынка труда.

Устроился в одну фирму работать этим летом.Заключил простой договор. Договор начал действовать с 1 июня.С испытательным сроком в 2 месяца.Испытательный срок уже прошел. Сам договор действует до 30.10.20 Я отработал 3 месяца, из них 2 последних в Финляндии.Сейчас сижу 2 недели дома, работу больше не предлагают ни в Финляндии, ни в Эстонии. Звоню им регулярно-работы пока нет. 1.Допустим я сам увольняюсь с 1 октября. Они мне обязаны заплатить неиспользованные отпускные! Как они точно считаются? 2.если я увольняюсь(уже не на испытательном сроке),они могут меня до 30 дней просить отработать?(хотя работы и так нет) 3.Реально ли получить в моем случае(работы нет и договор закончится 30.10.20) курсы от Кассы по безработице, если я сам уволюсь 01.10.20? Вопросами трудовых отношений и трудового права занимается Трудовая инспекция. Каждый человек, у которого нет работы, может зарегистрироваться в качестве безработного независимо от того, по какой причине закончились его трудовые отношения. От причины окончания трудовых отношений, страхового стажа и периода работы зависит то, какие пособия или возмещения Вам назначат. Услуги кассы по безработице, в т.ч. и курсы, доступны для всех зарегистрированных безработных, если они направлены на повышение квалификации, получение навыков, являются обоснованными и помогут безработному в поиске работы.

Почему если по старому закону пенсия была одна сумма - каждый месяц, то теперь человек в среднем теряет 50 евро в год, так как выплата идет по дням, такое чувство что в Эстонии никто не знает законы арифметики. Пенсия годовая получаемая при старом законе почему-то не равна годовой пенсии, получаемой при новом законе. Почему инвалидов наказывают деньгами? Вопросами пенсионных начислений занимается Департамент социального страхования. Если вопрос о пособии на трудоспособность, которое выплачивает Касса по безработице, то действующая дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 14,89 евро, согласно которой пособие за один календарный день составляет:в случае частичной трудоспособности 57% от действующей дневной ставки пособия (8,4873 евро в день, приблизительно 254,62 евро в месяц);в случае отсутствия трудоспособности 100% от действующей дневной ставки пособия (14,89 евро в день, приблизительно 446,70 евро в месяц). Больше информации о пособии на трудоспособность на портале кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/ru/content/reforma-trudosposobnosti/posobie-na-trudosposobnost

Скажите, пожалуйста, если зарабатываешь минимальную зарплату, есть ли возможность через Töötukassa пройти какие-либо курсы, бесплатно? Например, повысить знания языков или же курсы по профессии? Если да, то где это можно изучить? В кассе по безработице есть программа «Работай и учись!», в рамках которой оказываются услуги по профилактике безработице для работающих людей, в т.ч. и предлагается обучение.Если ваш уровень владения эстонским языком недостаточен для профессионального развития и ваш доход за прошлый календарный год был ниже 16 764 евро (или средний доход за месяц был ниже 1 397 евро), то вы сможете принять участие в обучении эстонскому языку для получения категории А1 или в обучении, которое готовит к сдачи экзамена на категорию А2 – С1.Если у вас нет специального или прикладного образования или вы в возрасте за 50 лет и ваш доход за прошлый календарный год был ниже 16 764 евро (или средний доход за месяц был ниже 1 397 евро), то вы можете выбрать: Обучение в сфере инфотехнологии и технологии коммуникации (например, ежедневное использование компьютера или же обучение специфических программ, курсы по разработке программного обеспечения и др.)Обучение для рынка труда, которое поддерживает трудоустройство по основным прикладным специальностям в тех сферах, где согласно исследованиям потребности в рабочей силе в ближайшее время будет наблюдаться рост потребности в рабочей силе, и спрос на рабочую силу будет превышать предложение. Со списком специальностей можно ознакомиться на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/preduprezhdenie-bezraboticy/kakoe-obuchenie-podderzhivaetsya Для того чтобы узнать, соответствуете ли Вы условиям программы «Работай и учись!» и какие есть возможности, нужно начать с консультанта по карьере, к которому можно записаться в каждом уездном отделении Кассы по безработице.

У меня один вопрос : какие меры наказания для работодателей / фирм , которые сокращают своих работников и нарушают закон по выплатам при сокращении, нарушают закон по выплатам на протяжении рабочего стажа ? Ведь пока работник работает - он молчит. Если работник начинает задавать вопросы , и требовать выплаты по закону - он оказывается на улице. И самый удобный сейчас повод - COVID. Это вопрос к Трудовой инспекции, трудовое право – их тема.

Я владелица и работник турфирмы, в связи со сложившейся ситуацией, у меня сейчас практически нет работы. Могу я встать на биржу для поиска работы на не полный рабочий день? Есть ли какие-то еще возможности у меня?Если Вы являетесь также членом правления фирмы, то Вы можете зарегистрироваться в качестве безработного, если соответствуете двум условиям:1) не получаете за свою деятельность в качестве члена правления оплату и2) у Вас есть право на страховое возмещение по безработице (Ваш страховой стаж составляет не менее 12 месяцев за последние 3 года, и Ваши трудовые отношения не были закончены по собственному желанию, по вине работника или по соглашению сторон).Если одно из условий не выполнено, то член правления не может зарегистрироваться в качестве безработного. Для кассы по безработице не имеет значения, ведет ли коммерческое товарищество деятельность или нет, мы смотрим только данные, касающиеся самого человека, который желает зарегистрироваться в качестве безработного. То есть сначала мы смотрим в Коммерческом регистре, получает ли член правления плату за свою деятельность, и потом в Регистре трудовых отношений, работал ли человек по трудовому договору (или другому обязательственно-правовому договору, который дает право на страховое возмещение) и достаточно ли у него страхового стажа. В этом случае, если Вы являетесь членом правления и работали в своей фирме по трудовому договору и сократили себя, и если Вы соответствуете двум вышеприведенным условиям, то у Вас есть право и на статус безработного, и на страховое возмещение по безработице.

Борьба с зарплатой в конверте: кто принял закон , что отвечает и работник ? Какой нормальный человек хочет получать зарплату в конверте ? А если работник не согласен - на улицу .Темой зарплат в конверте занимается Налогово-Таможенный департамент.

Как определяется коэффициент нетрудоспособности человека? Насколько правильно выплачивается пенсия по нетрудоспособности? Ведь очень многие получают, как дополнительный заработок и работают в полную силу. Сколько денег теряет государство. А тот, кто не знает, как доработать до пенсии, получить ее не может?С 2016 года в результате реформы трудоспособности Касса по безработице оценивает насколько человек трудоспособен и какую работу он может выполнять. Человек признается трудоспособным, когда состояние его здоровья не препятствуют выполнению работы. Частичная трудоспособность у человека тогда, когда выполнение работы частично нарушено по причине состояния здоровья человека и вытекающих из него причин. Отсутствие трудоспособности определяется тогда, когда человек не может выполнять работу по причине своего состояния здоровья и вытекающих из него причин. Также в результате реформы не выплачиваются пенсии по нетрудоспособности, а Касса по безработице выплачивает пособие на трудоспособность. Человек с пониженной трудоспособностью является полноправным участником рынка труда и может работать. Пособие на трудоспособность не является дополнительным заработком, это пособие направлено на то, чтобы человек, исходя из особенностей состояния своего здоровья, мог поддерживать свою трудоспособность. Если доход за месяц, предшествующий получению пособия на трудоспособность, превысит 90-кратный размер действующей дневной ставки, то размер пособия пересчитывается и уменьшается. Пример расчета приведен на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/content/reforma-trudosposobnosti/razmer-posobiya-na-trudosposobnost-i-perehodnyy-period