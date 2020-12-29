Курс — на Нарву: Катри Райк уходит из Рийгикогу. На ее место придет Эдуард Одинец

Заседание Нарвского городского собрания, на котором должны состояться выборы нового мэра, пройдет в среду, 30 декабря.

Ранее Райк говорила, что на следующие местные выборы фракция "Наша Нарва", куда она входит, намерена идти в союзе с центристами, создав предвыборный союз или в каком-либо другом формате. А свои полномочия депутата Рийгикогу она готова сложить, чтобы стать мэром Нарвы.

Напомним, что в ноябре бывшему мэру Алексею Евграфову был вынесен вотум недоверия.

Члена фракции центристов в Нарвском горсобрании Тармо Таммисте уверен в благополучном для Райк исходе голосования.

Бывшее городское руководство после ухода от центристов сформировало теперь уже оппозиционную фракцию ”Кодулинн Нарва”.

Как пишет Delfi, Яна Тоом полагает, что Евграфова и его единомышленников тоже можно было бы привлечь к управлению городом. "Математика показывает: очевидно, что Райк выберут мэром Нарвы, я желаю ей успеха, — сказала Тоом. — Но я не считаю правильным, что Евграфов останется в оппозиции".

В парламенте Катри Райк должен заменить баллотировавшийся на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа социал-демократ Эдуард Одинец. В данный момент он работает в Министерстве культуры.