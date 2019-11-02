Курм: по словам выживших в катастрофе парома "Эстония", рампа была закрыта

В утренней программе Terevisioon на канале ETV возглавлявший правительственную комиссию по расследованию в период с 2005 по 2009 годы Маргус Курм пояснил, какой именно правды через суд добиваются родственники погибших.
"По официальной версии, волны сломали визир, тот отвалился, снес рампу и через нее вода хлынула внутрь, все это продолжалось около 35 минут. Но есть три спасшихся члена команды, которые находились в машинном отделении. Они видели данные камер о том, что рампа была в закрытом положении. Вода хоть и давила с боков, но рампа была цела", — рассказал Курм.
По его словам, показания части свидетелей были отвергнуты.
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