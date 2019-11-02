Курм: по словам выживших в катастрофе парома "Эстония", рампа была закрыта

В утренней программе Terevisioon на канале ETV возглавлявший правительственную комиссию по расследованию в период с 2005 по 2009 годы Маргус Курм пояснил, какой именно правды через суд добиваются родственники погибших.
"По официальной версии, волны сломали визир, тот отвалился, снес рампу и через нее вода хлынула внутрь, все это продолжалось около 35 минут. Но есть три спасшихся члена команды, которые находились в машинном отделении. Они видели данные камер о том, что рампа была в закрытом положении. Вода хоть и давила с боков, но рампа была цела", — рассказал Курм.
По его словам, показания части свидетелей были отвергнуты.
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе
Стало известно, почему охранник впустил пьяного убийцу в детсад