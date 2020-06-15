”Курированное богатство природы”: Тарту готовится принять титул Культурной столицы Европы

В 2024 году Тарту станет культурной столицей Европы, и городское общественное пространство является важной частью всей программы. Проект программы культурной столицы ”Курированное богатство природы” помогает превратить город в приятное место для досуга, принося в парки больше деятельности и природы.

Уменьшение кошения является первым этапом проекта, способствующего природному многообразию. В высокой траве прорастает больше видов растений, а более разнообразная среда является лучшим место обитания для насекомых, небольших животных и птиц. Способствование природному многообразию необходимо для того, чтобы была чистая вода, почва, воздух и чтобы блага природы были доступны каждому даже в городе. Кошение территорий парков с высокой травой планируется провести в конце лета, когда начнет желтеть трава.

Инициаторы проекта Карин Бахманн, Мерле Карро-Кальберг и Анна-Лийза Унт пояснили, что богатство городской природы на первый взгляд указывает на что-то немного дикое и неконтролируемое, и чтобы люди и городская природа могли сосуществовать, следует тщательно направлять и организовывать многообразие. В этом как раз и состоит идея курирования.

”Принципы озеленения парков в центре города сформировались в ходе послевоенных восстановительных работ, когда вместо развалин создавали газоны и сажали деревья. Пространство между домами в свою очередь имеет большой потенциал стать привлекательной многообразной средой с обилием возможностей для всех, кто живет в городе, будь то растения, животные или люди”, — сказала Мерле Карро-Кальберг.

Проект включен в процесс разработки программы ”Тарту 2024”, то есть в инкубацию всех проектов, представленных в заявке на культурную столицу Европы. Проекты, успешно прошедшие инкубацию, будет включены в официальную программу культурной столицы Европы, и следующие этапы реализуются в 2021-2024 годы.