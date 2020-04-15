15.04.2020, 14:05
Курессаареской больнице пожертвовали уже четверть миллиона евро
Если еще неделю назад Курессаареской больнице было пожертвовано 175 000 евро, то вчера вечером учреждение сообщило, что эта сумма выросла до 242 376,30 евро.
Если еще неделю назад Курессаареской больнице было пожертвовано 175 000 евро, то вчера вечером учреждение сообщило, что эта сумма выросла до 242 376,30 евро.
Об этом сообщается на странице больнице в социальных сетях. Кроме пожертвований, больница получает и подарки, например, экологичную косметику и защитные маски.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Спиртовые настойки: найдены "убийцы" коронавируса?
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше, чем в мире
Рошаль о коронавирусе и страхах: россияне должны знать правду