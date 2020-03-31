31.03.2020, 13:45

Курессаареской больнице пожертвовали более 100 000 евро. Заказанные на эти деньги аппараты ИВЛ уже на пути в Эстонию

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Сийри Лийва
EST
Курессаареской больнице пожертвовали более 100 000 евро. Заказанные на эти деньги аппараты ИВЛ уже на пути в Эстонию
Foto: Irina Mägi

Курессаареская больница сегодня утром сообщила в социальной сети, что пожертвованная на то, чтобы справиться с коронавирусом, денежная сумма достигает уже 103 054,04 евро.

Члены правления Курессаареской больницы Эдвард Лаане и Мярт Кылли сказали, что на поступившую им с пожертвований сумму уже заказаны два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и они отправлены в Эстонию. Они сами надеются, что аппараты прибудут в Курессааре уже на этой неделе, но все зависит от того, насколько быстро пойдет с поставкой. "Сейчас это вопрос, насколько быстро движутся поставки", — объяснил Кылли.

Стоимость одного аппарата ИВЛ — приблизительно 17 000 евро, к этому еще прибавляется налог с оборота. На пожертвованную сумму Курессаареская больница приобрела также средства индивидуальной защиты и лекарства. "Теперь мы финансируем также специальную услугу дезинфекции, которую мы были вынуждены заказывать с материка, и там стоимость дня составляет где-то 1700 евро", — добавил Лаане.

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По словам членов правления Курессаареской больницы, среди жертвователей были как частные лица, FIE, некоммерческие объединения, так и предприятия. Среди сделавших пожертвование больнице предпринимателей в последние дни были, например, Oilman OÜ, Ventfilter OÜ, OÜ Veskimeister, Helmex Teenused OÜ, MSC Eesti AS, Music Academy OÜ и многие другие.

По словам руководства больницы, очень многие островитяне и жители материковой Эстонии в это сложное время подставили им плечо, поэтому они в знак благодарности ежедневно публикуют имена тех людей, от кого за сутки поступили пожертвования.

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