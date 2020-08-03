Курессаареская больница запрещает посещение пациентов

Курессаареская больница с завтрашнего дня запрещает посещение больных и клиентов дома попечения. Данное решение было вызвано изменением эпидемиологической ситуации в стране.
В особых случаях посещение возможно по договоренности с руководством и при соблюдении ряда условий.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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