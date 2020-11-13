Курессаареская больница утверждает, что определение "положительности" теста на коронавирус изменилось

По утверждению Курессаареской больницы, начиная с 31 октября параметры, по которым тест на коронавирус считается положительным, были изменены. Это было сделано в сторону упрощения.
"В соответствие с руководством производителя, раньше положительной считалась проба PCR, если положительный ответ дали три гена. Начиная с 31 октября от производителя поступил в использование комплект, где для положительного ответа достаточно, чтобы позитивный ответ дал всего лишь один ген", — утверждает больница.
Проще говоря, из сообщения больницы явствует, что положительный результат анализа теперь получить проще, чем раньше.
Курессаареская больница использует для выявления COVID-19 тест „AllplexTM 2019-nCoV Assay", в котором число циклов 40 и определяются три гена SARS-COV-2: E, RdRP и N.
Правда, после публикации в Forte больница удалила свое сообщение из Facebook.
Руководитель лаборатории инфекционных болезней Департамента здоровья Кюлли Раэ сказала Forte, что каждая лаборатория использует свой тестовый комплект, и выбор комплекта зависит от того, какое оборудование имеется в лаборатории.
Лаборатории больниц свободы самостоятельно делать выбор тестовых комплектов, на государственном уровне это не регулируется.
Редакция Forte ждет комментария по сообщению Курессаареской больницы от компании Synlab, а также пояснений от Департамента здоровья.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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