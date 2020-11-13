13.11.2020, 15:10

Курессаареская больница утверждает, что определение "положительности" теста на коронавирус изменилось


Айвар Пау, Forte.ee
EST
Курессаареская больница утверждает, что определение "положительности" теста на коронавирус изменилось
Irina Mägi

По утверждению Курессаареской больницы, начиная с 31 октября параметры, по которым тест на коронавирус считается положительным, были изменены. Это было сделано в сторону упрощения.

"В соответствие с руководством производителя, раньше положительной считалась проба PCR, если положительный ответ дали три гена. Начиная с 31 октября от производителя поступил в использование комплект, где для положительного ответа достаточно, чтобы позитивный ответ дал всего лишь один ген", — утверждает больница.

Проще говоря, из сообщения больницы явствует, что положительный результат анализа теперь получить проще, чем раньше.

Курессаареская больница использует для выявления COVID-19 тест „AllplexTM 2019-nCoV Assay", в котором число циклов 40 и определяются три гена SARS-COV-2: E, RdRP и N.

Правда, после публикации в Forte больница удалила свое сообщение из Facebook.

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Руководитель лаборатории инфекционных болезней Департамента здоровья Кюлли Раэ сказала Forte, что каждая лаборатория использует свой тестовый комплект, и выбор комплекта зависит от того, какое оборудование имеется в лаборатории.

Лаборатории больниц свободы самостоятельно делать выбор тестовых комплектов, на государственном уровне это не регулируется.

Редакция Forte ждет комментария по сообщению Курессаареской больницы от компании Synlab, а также пояснений от Департамента здоровья.

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