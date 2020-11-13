Курессаареская больница утверждает, что определение "положительности" теста на коронавирус изменилось

"В соответствие с руководством производителя, раньше положительной считалась проба PCR, если положительный ответ дали три гена. Начиная с 31 октября от производителя поступил в использование комплект, где для положительного ответа достаточно, чтобы позитивный ответ дал всего лишь один ген", — утверждает больница.

Проще говоря, из сообщения больницы явствует, что положительный результат анализа теперь получить проще, чем раньше.

Курессаареская больница использует для выявления COVID-19 тест „AllplexTM 2019-nCoV Assay", в котором число циклов 40 и определяются три гена SARS-COV-2: E, RdRP и N.

Правда, после публикации в Forte больница удалила свое сообщение из Facebook.

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Руководитель лаборатории инфекционных болезней Департамента здоровья Кюлли Раэ сказала Forte, что каждая лаборатория использует свой тестовый комплект, и выбор комплекта зависит от того, какое оборудование имеется в лаборатории.

Лаборатории больниц свободы самостоятельно делать выбор тестовых комплектов, на государственном уровне это не регулируется.

Редакция Forte ждет комментария по сообщению Курессаареской больницы от компании Synlab, а также пояснений от Департамента здоровья.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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