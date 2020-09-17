Купленный в интернете лотерейный билет принес жителю Эстонии выигрыш в более полумиллиона евро

Выигрышный билет был куплен в интернете и рассчитан на десять последовательных игр, передает rus.err.ee.

Этот джекпот — уже пятый крупный выигрыш Bingo Loto в этом году. До этого главный приз достался жителю Тарту, который купил билет в киоске на Тартуском автовокзале и 22 июля стал обладателем 596 000 евро.