17.09.2020, 09:10

Купленный в интернете лотерейный билет принес жителю Эстонии выигрыш в более полумиллиона евро


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Lotopiletid
LotopiletFoto: Margus Pahv

В состоявшейся в среду телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo Loto — сумма выигрыша составила 589 945 евро.

Выигрышный билет был куплен в интернете и рассчитан на десять последовательных игр, передает rus.err.ee.

Этот джекпот — уже пятый крупный выигрыш Bingo Loto в этом году. До этого главный приз достался жителю Тарту, который купил билет в киоске на Тартуском автовокзале и 22 июля стал обладателем 596 000 евро.

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