Купаться вновь можно: после очистки дна на озере Харку вывешен жёлтый флаг

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги работы по очистке дна прошли сегодня утром. Старейшина выразил надежду, что ситуация на озере улучшилась, но призвал к осторожности.

"Очистка дна сложный процесс. Видимость плохая и неизвестно смогли ли мы достать все осколки. Поэтому нужно по прежнему быть предельно осторожными и по возможности идя в воду надевать специальные тапочки для плавания", - предложил Ханимяги.

Он добавил, что по просьбе управы на пляже озера Харку вывешен жёлтый флаг и предупреждающие знаки.

"Благодарю наших пляжных спасателей, которые оказали пострадавшим первую помощь и информировали отдыхающих о возникшей ситуации. Надеюсь, что жаркая летняя погода принесет только радость и отдых пройдет в безопасности. Призываю всех жителей быть внимательными, не приходить на пляж со стеклянной тарой и прочим, что может причинить вред себе и другим", - подчеркнул Ханимяги.

В четверг управа сообщила, что по поступившей к ним информации отдыхающие получили в воде повреждения от осколков стекла, был вывешен красный флаг и установлены предупреждающие таблички.