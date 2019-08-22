Купаться нельзя! В воде Маардуского озера обнаружили вредные бактерии

Старший инспектор Пыхьяского отделения Департамента здоровья Рауль Сарри сообщил, что, согласно последним анализам, показатели кишечного энтерококка превышают норму почти в три раза.

Новые анализы на качество воды департамент возьмет на этой неделе, их результаты будут известны на следующей неделе.

"В связи с этим Департамент здоровья рекомендует временно воздержаться от купания в озере Маарду", — сказал Сарри.