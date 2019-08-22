22.08.2019, 14:29

Купаться нельзя! В воде Маардуского озера обнаружили вредные бактерии

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rus.delfi.ee
EST 29
Купаться нельзя! В воде Маардуского озера обнаружили вредные бактерии
Jaanus Lensemnt

Департамент здоровья обнаружил в пробах воды с Маардуского озера повышенное содержание кишечного энтерококка и кишечной палочки.

Старший инспектор Пыхьяского отделения Департамента здоровья Рауль Сарри сообщил, что, согласно последним анализам, показатели кишечного энтерококка превышают норму почти в три раза.

Новые анализы на качество воды департамент возьмет на этой неделе, их результаты будут известны на следующей неделе.

"В связи с этим Департамент здоровья рекомендует временно воздержаться от купания в озере Маарду", — сказал Сарри.

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