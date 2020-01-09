КУЛУАРЫ | Почему "патриарх" Юри Ратас испытывает неприязнь к независимым женщинам?

”Я долгое время соглашался с теми, кто говорил, что рождение окрашенной в праворадикальный идеологический тон коалиции ”центристы-EKRE-Isamaa” было во многом продиктовано неопытностью лидера Партии реформ Каи Каллас. В день выборов она хочет одно, на следующий день — другое, потом опять то первое. Но так ведь нельзя, правда?”, — рассуждает Поом.

”В конце прошлого года я стал сомневаться в том, справедливо ли я оценивал ситуацию. Наблюдая за манерой поведения премьер-министра Юри Ратаса мне все больше начинало казаться, что слона-то я и не приметил”.

”По возрасту Юри Ратас должен принадлежать поколению, для которого участие женщин в разрешении общественных проблем не должно вызывать вопросов. Их успешная карьера не должна вызывать удивления, а высокие позиции не должны привлекать повышенного внимания. Но паспортный возраст может быть обманчив”.

Поом пишет, что у него создается впечатление, будто Ратас чувствует необъяснимую неприязнь к женщинам: ”У него проблемы с женщинами, которые представляют угрозу его позиции или показывают независимость или непослушание”.

Журналист предполагает, что коалиция ”центристы-реформисты” не состоялась именно потому, что Кая Каллас — женщина. ”Иными словами — из-за совершенной неспособности Ратаса представить себя в правительстве, в котором придется работать на женщину премьер-министра”.