09.01.2020, 15:54

КУЛУАРЫ | Почему "патриарх" Юри Ратас испытывает неприязнь к независимым женщинам?

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КУЛУАРЫ | Почему "патриарх" Юри Ратас испытывает неприязнь к независимым женщинам?
Foto: Tiit Blaat

Журналист издания Eesti Päevaleht Райво Поом пишет в рубрике "Кулуары", что Юри Ратас очень странно ведет себя с женщинами, которые встречаются на его карьерном пути, и это находит отражение в его политических решениях.

”Я долгое время соглашался с теми, кто говорил, что рождение окрашенной в праворадикальный идеологический тон коалиции ”центристы-EKRE-Isamaa” было во многом продиктовано неопытностью лидера Партии реформ Каи Каллас. В день выборов она хочет одно, на следующий день — другое, потом опять то первое. Но так ведь нельзя, правда?”, — рассуждает Поом.

”В конце прошлого года я стал сомневаться в том, справедливо ли я оценивал ситуацию. Наблюдая за манерой поведения премьер-министра Юри Ратаса мне все больше начинало казаться, что слона-то я и не приметил”.

”По возрасту Юри Ратас должен принадлежать поколению, для которого участие женщин в разрешении общественных проблем не должно вызывать вопросов. Их успешная карьера не должна вызывать удивления, а высокие позиции не должны привлекать повышенного внимания. Но паспортный возраст может быть обманчив”.

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Поом пишет, что у него создается впечатление, будто Ратас чувствует необъяснимую неприязнь к женщинам: ”У него проблемы с женщинами, которые представляют угрозу его позиции или показывают независимость или непослушание”.

Журналист предполагает, что коалиция ”центристы-реформисты” не состоялась именно потому, что Кая Каллас — женщина. ”Иными словами — из-за совершенной неспособности Ратаса представить себя в правительстве, в котором придется работать на женщину премьер-министра”.

Подобное отношение наблюдается и к президенту. ”Ратас сбегал от Кальюлайд всегда, когда это было возможно. Сначала глава правительства не идет на прием в честь годовщины республики. Потом не находит времени на предновогодний обед президента и правительства.
Глава правительства якобы обиделся на то, что президент назвала управляемый им кабинет угрозой безопасности Эстонии. Все, хватит, Юри больше с Керсти не играет!”, — иронизирует Поом.

”Мужчины могут делать, что захотят. Если же женщина называет вещи своими именами, то почувствует на себе тяжесть анафемы патриарха Ратаса”.

”Завтра в Эстонию прибывает премьер-министр Финляндии, который является женщиной. Примечательно, что за ее оскорбление со стороны эстонского министра, который является мужчиной, прощения попросил эстонский президент, который является женщиной. Главе эстонского правительства, который является мужчиной, потребовалось более 24 часов, чтобы самому не просить прощения, а передать скудные извинения Хельме”.

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