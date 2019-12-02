Куда ушли городские деньги: в туннеле на площади Вабадузе открылась выставка

Выставка демонстрирует интересные решения, которые квартирные товарищества применили в оформлении дворов, и пройдет уже в пятый раз. Проект «Зеленый двор» субсидирует квартирные товарищества с 2013 года.

Вице-мэр Эха Вырк напомнила, что выставка, посвященная ухоженным дворам, стала традиционной. «Наша цель – поблагодарить принявшие участие в проекте квартирные товарищества за их вклад в улучшение городской среды, а также представить горожанам возможности получения субсидий и вдохновить квартирные товарищества сделать свои дворы красивее», - сказала Вырк.

Выбор дворов для участия в выставке провели районные управы, при фотографировании целью было захватить общее впечатление от двора. Фотографии для выставки сделала фотограф Мерике Аннук, оформлением занималась Марис Коррол.

В рамках проекта «Зеленый двор» город помогает покрыть расходы квартирных товариществ на озеленение и уход за дворовыми территориями. В этом году город поддержал 114 квартирных товариществ, выделив 33 346 евро, средний размер пособия составил 326 евро. В общей сложности с 2013 по 2019 гг. удовлетворено 640 заявлений на общую сумму 245 763 евро. Как правило, больше всего ходатайств представляется на обрезку деревьев, уход за живой изгородью, покупку цветов и кустарников. Пособие выделяется также на покупку цветочных вазонов, высадку газона или борьбу с замшением.

Дополнительная информация доступна на странице https://www.tallinn.ee/rus/Teenus-Vydacha-kvartirnym-tovarischestvam-dotatsii-na-ozelenenie-v-ramkah-proekta-Zelenyj-dvor.