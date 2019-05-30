Куда пойти: по случаю Дня защиты детей в Таллинне пройдет множество мероприятий

В Таллиннском зоопарке пройдут различные занятия, а билет будет стоить всего 2 евро. Дошкольники вместе с купившим билет взрослым в этот день смогут посетить зоопарк бесплатно. Дополнительная информация: https://tallinnzoo.ee/sundmus/lastekaitsepaev-loomaaias-2/.

В программе Дней Старого города впервые — благотворительный Июньский забег Rimi. Пятикилометровую дистанцию можно будет преодолеть бегом или шагом, старт будет дан в 10 часов. Взносы за участие в Июньском забеге будут направлены в Таллиннский фонд детской больницы для организации летнего лагеря для детей, страдающих от лишнего веса. Информация: http://www.juunijooks.ee/.

В 13 часов у скульптуры трубочиста начнется традиционное шествие трубочистов, которые будут по пути на Ратушную площадь раздавать детям конфеты и воздушные шары.

В Хааберсти в этот день состоится дружеский забег по новой тропе здоровья в Ыйсмяэ. Соревнование начнется в 11 часов, сбор на парковке по адресу Вана-Раннамыйза теэ, 8. Дополнительная информация о мероприятиях в этом районе: https://www.facebook.com/events/2401722289891730/.