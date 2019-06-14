Куда пойти этим летом? Эстонский институт выпустил выставочную программу Таллинна на русском языке

Сегодня вышли второй и третий каталоги культурных событий на русском языке, собранные Эстонским институтом для всех интересующихся. В каталогах представлены как регулярные программы, так и ограниченные по срокам, инициаторы надеются, что каталог поможет спланировать свой летний досуг с детьми и поближе познакомит с множественными постоянными и временными выставками, которые будут работать до конца года в Таллинне. Заголовки в электронных каталогах являются активными ссылками, по которым можно получить развернутую информацию.
По словам руководителя проекта Валерии Михайловой подобного сводного каталога выставок на русском языке до сих пор никогда не было представлено в информационном пространстве, в каталог вошло все, что редакторы собрали за два месяца. ”Информацию собирали буквально по крупицам. Мы надеемся, что вы сочтете нашу работу полезной, и это позволит нам выпускать такие сводные брошюры регулярно”. Михайлова подчеркнула, что Эстонский институт приглашает к информационному сотрудничеству все культурные организации, заинтересованных в публикации своих программ на русском языке.
Выпуск каталога осуществлен Эстонским институтом по заказу города Таллинна и программы ”Гражданский мир”
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