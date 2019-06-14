Куда пойти этим летом? Эстонский институт выпустил выставочную программу Таллинна на русском языке

По словам руководителя проекта Валерии Михайловой подобного сводного каталога выставок на русском языке до сих пор никогда не было представлено в информационном пространстве, в каталог вошло все, что редакторы собрали за два месяца. ”Информацию собирали буквально по крупицам. Мы надеемся, что вы сочтете нашу работу полезной, и это позволит нам выпускать такие сводные брошюры регулярно”. Михайлова подчеркнула, что Эстонский институт приглашает к информационному сотрудничеству все культурные организации, заинтересованных в публикации своих программ на русском языке.

Выпуск каталога осуществлен Эстонским институтом по заказу города Таллинна и программы ”Гражданский мир”

Выставочный каталог можно почитать здесь и каталог программ для всей семьи здесь.