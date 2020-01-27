27.01.2020, 16:41

Куда можно ездить и где нужно носить медицинскую маску? Эксперт объясняет, что вы должны знать о коронавирусе

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SIPA/00941959/000009
SIPA/00941959/000009Foto: Vichan Poti/PACIFIC PRESS/SIPA

Количество заболевших коронавирусом на прошлой неделе превысило 2000 человек. Последние официальные данные показывают, что заразившиеся есть и в Австралии, США, Вьетнаме, а также во Франции. Как видно, коронавирус все ближе к Эстонии. Советник Департамента здоровья по эпидемиологической готовности Ирина Донченко отвечает на вопросы о заболевании.

Насколько важно может быть носить медицинские маски?

Это одна из профилактических мер, и в целях безопасности рекомендуется надевать эту маску. Как правило, ее использует больной человек, чтобы не не заразить других. Но можем носить ее и в качестве профилактики.

Рекомендуется ли ее носить и в Эстонии?

В Эстонии не нужно. Но когда едем куда-нибудь за границу, например, в аэропорту, рекомендуем надевать маску.

Помним и то, что эту маску нужно время от времени менять. Если она испачкалась и намокла, может пропускать возбудители болезни.

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Что должны учитывать жители Эстонии при планировании поездок? В Китай, как известно, неблагоразумно ездить, а как, например, с Таиландом, Вьетнамом или же с Европой?

Сейчас людям предстоят зимние отпуска. Текущая ситуация не говорит, что нужно отменить поездки в Таиланд или Вьетнам, несмотря на то, что там зарегистрированы единичные случаи заболевания. Если люди едут в курортный город и не идут в многолюдные места, то в настоящий момент опасности коронавируса нет. Скорее, нужно учитывать обычный грипп.

Здесь напомню, что вакцинироваться следует на основании календаря вакцинации — есть и другие заболевания, которые могут вызвать большие проблемы — в первую очередь, корь. Есть другие, намного более тяжелые и серьезные заболевания, которыми наши люди могут заболеть и не только в Китае.

Следует избегать контактов с животными и птицами. Есть единичные данные, что новая вспышка коронавируса началась со змей, которые были неофициально проданы на рынке. Нужно держаться в стороне от больных людей и любых животных.

Что касается поездок в Китай и его окрестности, то следует избегать любых контактов как с живыми, так и с мертвыми животными или птицами. Избегать посещения рынков, зоопарков. Не брать на руки экзотических животных. Если все-таки произойдет контакт с животными, следует обязательно помыть руки.

Избегать животных нужно и в других странах, таких как Вьетнам и Таиланд?

Рекомендовала бы. Это не связано напрямую с коронавирусом, но животные переносят и другие инфекционные заболевания.

Должны ли мы быть осторожны и с заказываемым из Китая товаром?

В данный момент нет никакой причины беспокоиться из-за посылок. Вирус не сохраняется долго и не устойчив во внешней среде. То время, которое уходит на отправку товара, слишком долгое.

Китайские власти также сообщили, что организуют дополнительную дезинфекцию этих посылок.

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