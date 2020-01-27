Куда можно ездить и где нужно носить медицинскую маску? Эксперт объясняет, что вы должны знать о коронавирусе

Насколько важно может быть носить медицинские маски?



Это одна из профилактических мер, и в целях безопасности рекомендуется надевать эту маску. Как правило, ее использует больной человек, чтобы не не заразить других. Но можем носить ее и в качестве профилактики.

Рекомендуется ли ее носить и в Эстонии?



В Эстонии не нужно. Но когда едем куда-нибудь за границу, например, в аэропорту, рекомендуем надевать маску.

Помним и то, что эту маску нужно время от времени менять. Если она испачкалась и намокла, может пропускать возбудители болезни.

Что должны учитывать жители Эстонии при планировании поездок? В Китай, как известно, неблагоразумно ездить, а как, например, с Таиландом, Вьетнамом или же с Европой?



Сейчас людям предстоят зимние отпуска. Текущая ситуация не говорит, что нужно отменить поездки в Таиланд или Вьетнам, несмотря на то, что там зарегистрированы единичные случаи заболевания. Если люди едут в курортный город и не идут в многолюдные места, то в настоящий момент опасности коронавируса нет. Скорее, нужно учитывать обычный грипп.

Здесь напомню, что вакцинироваться следует на основании календаря вакцинации — есть и другие заболевания, которые могут вызвать большие проблемы — в первую очередь, корь. Есть другие, намного более тяжелые и серьезные заболевания, которыми наши люди могут заболеть и не только в Китае.