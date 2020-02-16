Кто зимой попадает в группу риска? Объясняет эстонский провизор

Многим людям зимой контролировать вес сложнее, чем в более светлые периоды года. Одной из причин этого также является недостаток витамина D, который связан с расстройствами пищевого поведения. Дефицит витамина D в организме вызывает снижение уровня лептинов.
”Лептины — это гормоны, которые регулируют аппетит. Их основная функция заключается в том, чтобы посылать сигнал человеческому мозгу, когда желудок полон. Но если в организме дефицит лептинов, человек может съедать большое количество пищи, не контролируя процесс, что не только сводит на нет результат физических упражнений, но и может привести к диабету”, — отметила Ольга Ефимова-Чередник.
Для кого дефицит витамина D опаснее всего?
В группе риска, несомненно, находятся дети, поскольку их организмы гораздо более восприимчивы ко всем болезням, вызванным дефицитом витаминов. Люди с избыточным весом также подвержены риску, потому что чем больше у человека жировой ткани, тем сложнее витамину D проникать в кровеносную систему.
”Симптомы дефицита витамина D (низкий уровень энергии, боли в костях, боли в спине) особенно беспокоят пожилых людей, которые меньше двигаются, меньше бывают на улице. Однако в зону риска попадают не только они. Многие молодые люди и офисные работники тоже недостаточно бывают на свежем воздухе и мало двигаются”, — пояснила провизор. Вот почему им особенно рекомендовано получать витамин D из нескольких источников.
Лучшие источники витамина D
Обычным источником витамина D является естественный дневной свет, но когда его не хватает, нужно увеличить ежедневное поступление витамина D, употребляя определенные продукты питания, например, рыбу. ”Лосось, сардина и сельдь богаты витамином D. Эта рыба в любом случае является частью рациона жителя Эстонии. Тунец тоже подходит, но, поскольку эта рыба содержит большое количество ртути, съедать более 300 граммов тунца в неделю нельзя. Тем, кто не ест рыбу, я рекомендую включить в свой рацион яичный желток, грибы и молочные продукты”, — сказала провизор.
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