16.02.2020, 21:13

Кто зимой попадает в группу риска? Объясняет эстонский провизор


EST
Valveapteek, Südameapteek, Tõnismägi 5
Foto: Ilmar Saabas

Нам нужен витамин D, чтобы и зимой оставаться здоровыми и энергичными. ”Узнать, достаточно ли организму витамина D, можно в аптеке, измерив его уровень”, — советует провизор Südameapteek Ольга Ефимова-Чередник.

”Зимой необходимо измерять уровень витамина D, ведь организм не может в достаточном количестве самостоятельно синтезировать его из солнца”, - обращает внимание читателей провизор.

Витамин D обладает невероятным количеством полезных свойств, которые исследовались на протяжении многих лет. ”Витамин D позволяет нашему организму лучше усваивать кальций. Это в свою очередь укрепляет зубы и кости. В худшем случае недостаток витамина D в организме может привести к истончению костей или остеопорозу”, — говорит провизор Südameapteek. Исходя из этого Ольга рекомендует физически активным людям, кости которых постоянно подвергаются нагрузке, во избежание травм обязательно проверять уровень витамина D.

Снижения риска развития рака — лишь одно из полезных для здоровья свойств витамина D. Исследования показали, что витамин D борется с раком молочной железы, толстой кишки, простаты и яичников. ”Даже если опухоль уже имеется, витамин D просто необходим, поскольку он может значительно задержать развитие рака”, — добавила провизор.

Помимо воздействия на физические свойства организма, витамин D также оказывает сильное влияние на психическое здоровье. Осенняя и зимняя депрессия — это понятия, с которыми знакомы почти все жители Эстонии. Дефицит витамина D серьезно способствует развитию депрессии. По словам провизора, витамин D является надежным источником хорошего настроения: ”Витамин D — один из главных синтезаторов серотонина в организме человека, а он помогает нам пережить темные периоды года без резких перепадов настроения. Поэтому витамин D напрямую влияет на наше настроение”.

Многим людям зимой контролировать вес сложнее, чем в более светлые периоды года. Одной из причин этого также является недостаток витамина D, который связан с расстройствами пищевого поведения. Дефицит витамина D в организме вызывает снижение уровня лептинов.

”Лептины — это гормоны, которые регулируют аппетит. Их основная функция заключается в том, чтобы посылать сигнал человеческому мозгу, когда желудок полон. Но если в организме дефицит лептинов, человек может съедать большое количество пищи, не контролируя процесс, что не только сводит на нет результат физических упражнений, но и может привести к диабету”, — отметила Ольга Ефимова-Чередник.

Для кого дефицит витамина D опаснее всего?

В группе риска, несомненно, находятся дети, поскольку их организмы гораздо более восприимчивы ко всем болезням, вызванным дефицитом витаминов. Люди с избыточным весом также подвержены риску, потому что чем больше у человека жировой ткани, тем сложнее витамину D проникать в кровеносную систему.

”Симптомы дефицита витамина D (низкий уровень энергии, боли в костях, боли в спине) особенно беспокоят пожилых людей, которые меньше двигаются, меньше бывают на улице. Однако в зону риска попадают не только они. Многие молодые люди и офисные работники тоже недостаточно бывают на свежем воздухе и мало двигаются”, — пояснила провизор. Вот почему им особенно рекомендовано получать витамин D из нескольких источников.

Лучшие источники витамина D

Обычным источником витамина D является естественный дневной свет, но когда его не хватает, нужно увеличить ежедневное поступление витамина D, употребляя определенные продукты питания, например, рыбу. ”Лосось, сардина и сельдь богаты витамином D. Эта рыба в любом случае является частью рациона жителя Эстонии. Тунец тоже подходит, но, поскольку эта рыба содержит большое количество ртути, съедать более 300 граммов тунца в неделю нельзя. Тем, кто не ест рыбу, я рекомендую включить в свой рацион яичный желток, грибы и молочные продукты”, — сказала провизор.

Ольга добавила, что, к сожалению, получать ежедневную добавку витамина D из рациона, даже отличающегося разнообразием, очень трудно (не менее 600 МЕ в день для человека в возрасте от 1 до 70 лет, что составляет примерно 15 яичных желтков в день). Чтобы получать реалистичную суточную норму витамина, провизор рекомендует принимать дополнительно витамин D в капсулах. Проще всего узнать, каков уровень витамина D в вашей крови и сколько витамина вам нужно, зайдя в аптеку, где можно произвести необходимые тесты.

Измерить витамин D очень просто, процедура доступна каждому. Вам необходимо предварительно зарегистрироваться в интернете или на месте в аптеке, осуществляющей данные процедуры, а затем прийти на контроль в выбранную аптеку. ”Тест не займет много времени, всего лишь пару минут”, — уточняет Ольга Ефимова-Чередник и добавляет, что процедура настолько простая, что бояться ее совершенно не нужно.

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