Кто зимой попадает в группу риска? Объясняет эстонский провизор

”Зимой необходимо измерять уровень витамина D, ведь организм не может в достаточном количестве самостоятельно синтезировать его из солнца”, - обращает внимание читателей провизор.

Витамин D обладает невероятным количеством полезных свойств, которые исследовались на протяжении многих лет. ”Витамин D позволяет нашему организму лучше усваивать кальций. Это в свою очередь укрепляет зубы и кости. В худшем случае недостаток витамина D в организме может привести к истончению костей или остеопорозу”, — говорит провизор Südameapteek. Исходя из этого Ольга рекомендует физически активным людям, кости которых постоянно подвергаются нагрузке, во избежание травм обязательно проверять уровень витамина D.

Снижения риска развития рака — лишь одно из полезных для здоровья свойств витамина D. Исследования показали, что витамин D борется с раком молочной железы, толстой кишки, простаты и яичников. ”Даже если опухоль уже имеется, витамин D просто необходим, поскольку он может значительно задержать развитие рака”, — добавила провизор.

Помимо воздействия на физические свойства организма, витамин D также оказывает сильное влияние на психическое здоровье. Осенняя и зимняя депрессия — это понятия, с которыми знакомы почти все жители Эстонии. Дефицит витамина D серьезно способствует развитию депрессии. По словам провизора, витамин D является надежным источником хорошего настроения: ”Витамин D — один из главных синтезаторов серотонина в организме человека, а он помогает нам пережить темные периоды года без резких перепадов настроения. Поэтому витамин D напрямую влияет на наше настроение”.