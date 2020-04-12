Кто все-таки должен носить маски и когда нужно обязательно обратиться к врачу? Отвечает семейный врач

Кто и в какой ситуации должен прежде всего носить маски? Защищает ли маска от вируса?

В первую очередь должны носить маску те, у кого есть симптомы вирусной инфекции, чтобы защитить других людей от заболевания. Я здесь имею в виду маску, которую называют медицинской или хирургической. Поскольку коронавирус может быть заразным и за 1-2 дня до симптомов заболевания, целесообразно надевать маску, если есть непредвиденная необходимость находиться в таком месте, где людей больше, например, идя в магазин, передвигаясь на общественном транспорте.

Но маска не заменяет других важных уменьшающих заражение мер, таких как мытье рук, очищение поверхностей и соблюдение дистанции с другими людьми. И маска на самом деле полностью не защищает от вируса, а только является одной дополнительной мерой и на нее одну надеяться нельзя.

Маску нельзя путать с респиратором, на котором есть клапан и который носят все-таки медицинские работники или те, кто в своей работе контактирует с больными людьми, и целью является защита носителя респиратора. Респиратор не фильтрует выдыхаемый воздух.

Ношением маски мы защищаем прежде всего других людей, но уменьшает ли ношение маски и количество вируса, попадающего в организм носителя? Если человек вдыхает меньше вируса, может ли заболевание протекать мягче?

Да, в этом смысле правильно, что если носитель заболевания носит маску, то в случае, если он чихает или кашляет, капли не попадают в окружающий воздух, на поверхности и на других людей, и поэтому концентрация вируса в окружающем воздухе меньше.

Это может означать и то, что вдыхаемое количество вируса меньше и симптомы заболевания мягче. Но это не означает, что общая бдительность должна исчезнуть, и, следовательно, правило 2 x 2 вы все-таки должны соблюдать. Также и при наличии маски не стоит находиться в одном помещении с больным человеком дольше 15 минут.

Как нужно лечиться дома, если к врачу идти не рекомендуется? Когда нужно обязательно обратиться к врачу?

Всегда разумно прежде всего связаться со своим семейным врачом или медсестрой в первую очередь по телефону или по электронной почте. Они знают вас и могут в соответствии с вашими жалобами дать совет, что делать и когда следует обратиться к врачу или медсестре.