Кто все-таки должен носить маски и когда нужно обязательно обратиться к врачу? Отвечает семейный врач
На заданные читателями эстонского Delfi вопросы дала ответы семейный врач Рут Калда.
На заданные читателями эстонского Delfi вопросы дала ответы семейный врач Рут Калда.
Кто и в какой ситуации должен прежде всего носить маски? Защищает ли маска от вируса?
В первую очередь должны носить маску те, у кого есть симптомы вирусной инфекции, чтобы защитить других людей от заболевания. Я здесь имею в виду маску, которую называют медицинской или хирургической. Поскольку коронавирус может быть заразным и за 1-2 дня до симптомов заболевания, целесообразно надевать маску, если есть непредвиденная необходимость находиться в таком месте, где людей больше, например, идя в магазин, передвигаясь на общественном транспорте.
Но маска не заменяет других важных уменьшающих заражение мер, таких как мытье рук, очищение поверхностей и соблюдение дистанции с другими людьми. И маска на самом деле полностью не защищает от вируса, а только является одной дополнительной мерой и на нее одну надеяться нельзя.
Маску нельзя путать с респиратором, на котором есть клапан и который носят все-таки медицинские работники или те, кто в своей работе контактирует с больными людьми, и целью является защита носителя респиратора. Респиратор не фильтрует выдыхаемый воздух.
Ношением маски мы защищаем прежде всего других людей, но уменьшает ли ношение маски и количество вируса, попадающего в организм носителя? Если человек вдыхает меньше вируса, может ли заболевание протекать мягче?
Да, в этом смысле правильно, что если носитель заболевания носит маску, то в случае, если он чихает или кашляет, капли не попадают в окружающий воздух, на поверхности и на других людей, и поэтому концентрация вируса в окружающем воздухе меньше.
Это может означать и то, что вдыхаемое количество вируса меньше и симптомы заболевания мягче. Но это не означает, что общая бдительность должна исчезнуть, и, следовательно, правило 2 x 2 вы все-таки должны соблюдать. Также и при наличии маски не стоит находиться в одном помещении с больным человеком дольше 15 минут.
Как нужно лечиться дома, если к врачу идти не рекомендуется? Когда нужно обязательно обратиться к врачу?
Всегда разумно прежде всего связаться со своим семейным врачом или медсестрой в первую очередь по телефону или по электронной почте. Они знают вас и могут в соответствии с вашими жалобами дать совет, что делать и когда следует обратиться к врачу или медсестре.
Если у вас есть указывающие на вирус симптомы, то следует обязательно связаться, если температура выше 38 и продолжается больше 3 дней, и температура не поддается лекарствам от температуры, если у вас сильный болезненный кашель, нехватка воздуха, вам в целом очень плохо.
Если у вас есть какое-либо другое заболевание, например, проблема с сердцем, проблема с суставами, то следует обязательно связаться, если проблема обостряется, несмотря на регулярный прием ваших повседневных лекарств.
И если есть какое-либо другое острое заболевание, например, цистит, боль в животе, то тоже следует обратиться, если проблема очень беспокоит и мешает вашей повседневной деятельности. Не давайте вашему недомоганию усугубляться и продолжаться долго.
Нужно ли дезинфицировать подъезд многоквартирного дома, если в доме находится на домашнем лечении больной коронавирусом?
Если больной коронавирусом остается дома и никуда не выходит в ходе своего домашнего лечения, то весь подъезд дезинфицировать не нужно. Но вам, если вы, например, находитесь вместе с больным коронавирусом в одной квартире или навещаете его, необходимо соблюдать уже известные правила: тщательное мытье рук, дистанция минимум 2 метра, очищение поверхностей общего пользования в квартире, по возможности ношение маски и регулярное проветривание помещений.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?