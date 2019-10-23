23.10.2019, 20:05

Кто виноват в ДТП на железнодорожном переезде, если шлагбаум неисправен? Госсуд дал ответ

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rus.delfi.ee
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Kriisiõppusel põrkasid kokku kauba- ja reisirong
Kriisiõppusel põrkasid kokku kauba- ja reisirongFoto: Jaanus Lensment

Государственный суд недавно установил то, освобождает ли неисправный шлагбаум водителя автомобиля от ответственности в случае аварии. Тему раскрывает присяжный адвокат адвокатского бюро Deloitte Legal Эва Мяги.

В недавнем решении (судебное дело № 4-18-5832) криминальная коллегия Госсуда разъяснила степень внимательности водителя при пересечении регулируемого (со шлагбаумом и светофором) железнодорожного переезда.

Согласно обстоятельствам судебного дела, водитель моторного транспортного средства на железнодорожном переезде выехал перед приближавшимся справа поездом, причинив этим имущественный ущерб. Водителю вменили нарушение Закона о дорожном движении, что он, приближаясь к железнодорожному переезду, был недостаточно внимательным и ехал с такой скоростью, которая не позволила ему плавно остановиться и убедиться, что не приближается поезд.

По утверждению водителя и согласно установленным обстоятельствам, на железнодорожном переезде из-за неисправности не работали светофоры и шлагбаумы, но участники движения (в том числе водитель) этого не знали. Водитель ехал на участке дороги со скоростью ниже разрешенной, но пересекая железную дорогу при открытом шлагбауме, опирался на предположение, что светофор и шлагбаумы работают, и не убедился в том, не приближается ли в действительности поезд.

Уездный суд посчитал, что водитель, пересекая железную дорогу, не нарушил требования Закона о дорожном движении. По оценке уездного суда, водитель при пересечении железнодорожного переезда в случае открытого шлагбаума не должен был учитывать вероятность, что система сигнализации не работает и ему придется остановить машину перед железнодорожным переездом.

Криминальная коллегия Госсуда с таким подходом не согласилась. Госсуд отметил, что исполнение обязанности быть особенно внимательным, пересекая железнодорожный переезд, предполагает, что водитель транспортного средства следит за системой предупреждения на железнодорожном переезде и еще дополнительно убеждается, что не приближается поезд.

Из решения Госсуда следует, что пересечение оснащенного автоматической светофорной сигнализацией и шлагбаумом железнодорожного переезда нельзя сравнивать с движением по главной дороге или пересечением перекрестка в ситуации, когда на светофоре горит зеленый свет. Во-первых, остановочные пути железнодорожного и моторного транспортного средства значительно отличаются и по сравнению с водителем моторного транспортного средства машинист поезда не может уклониться в сторону от неожиданно появившегося препятствия. Во-вторых, по сравнению с перекрестками на проезжей части пересекающий регулируемый железнодорожный переезд водитель не всегда может знать или визуально убедиться, работает ли система предупреждения (шлагбаумы и светофоры). Если светофор на перекрестке проезжих частей не работает, то это, как правило, сразу понятно участнику движения: ни один свет на светофоре не горит или мигает желтый свет. Появление же неисправности в системе предупреждения железнодорожного переезда может быть не сразу понятным: шлагбаумы могут быть открыты и огни светофора не гореть даже тогда, когда в действительности приближается поезд.

Таким образом, при пересечение регулируемого железнодорожного переезда водитель должен быть точно таким же внимательным, как при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда — вдобавок к следованию системе предупреждения следует также визуально убедиться, что не идет поезд.

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