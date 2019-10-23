Кто виноват в ДТП на железнодорожном переезде, если шлагбаум неисправен? Госсуд дал ответ

В недавнем решении (судебное дело № 4-18-5832) криминальная коллегия Госсуда разъяснила степень внимательности водителя при пересечении регулируемого (со шлагбаумом и светофором) железнодорожного переезда.

Согласно обстоятельствам судебного дела, водитель моторного транспортного средства на железнодорожном переезде выехал перед приближавшимся справа поездом, причинив этим имущественный ущерб. Водителю вменили нарушение Закона о дорожном движении, что он, приближаясь к железнодорожному переезду, был недостаточно внимательным и ехал с такой скоростью, которая не позволила ему плавно остановиться и убедиться, что не приближается поезд.

По утверждению водителя и согласно установленным обстоятельствам, на железнодорожном переезде из-за неисправности не работали светофоры и шлагбаумы, но участники движения (в том числе водитель) этого не знали. Водитель ехал на участке дороги со скоростью ниже разрешенной, но пересекая железную дорогу при открытом шлагбауме, опирался на предположение, что светофор и шлагбаумы работают, и не убедился в том, не приближается ли в действительности поезд.

Уездный суд посчитал, что водитель, пересекая железную дорогу, не нарушил требования Закона о дорожном движении. По оценке уездного суда, водитель при пересечении железнодорожного переезда в случае открытого шлагбаума не должен был учитывать вероятность, что система сигнализации не работает и ему придется остановить машину перед железнодорожным переездом.