15.09.2019, 15:50

Кто в этом году получит получит стипендию за вклад в развитие народного танца

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Aerofotod tantsupidu 2019 peaproov 4.juuli
Aerofotod tantsupidu 2019 peaproov 4.juuliFoto: Andres Putting

В понедельник, 16 сентября, в 14:00, в здании Таллиннской ратуши стипендия Улло Тооми за вклад в развитие движения народного танца будет вручена Кае Таммик. Это одно из самых значимых признаний среди народных танцоров, которое вручается один раз в год в день рождения Улло Тооми, сказано в пресс-релизе.

Стипендия Улло Тооми выдается с 1987 года. Лауреат этого года Кая Таммик много лет проработала методистом и руководителем обучения в Центре народной культуры. В 1989 году она начала проводить курсы для руководителей танцев, начало которым в 1953 году положил Улло Тооми. Из школы руководителей народных танцев выросло несколько руководителей больших праздников танца. Также под управлением Таммик проводились курсы повышения квалификации, организовывались летние курсы и другие формы обучения для танцевальных руководителей.

”Наши праздники танца не были бы и на половину такими большими и величественными, если бы не было дополнительных курсов, предназначенных для руководителей народных танцев. Танцевать может каждый, а наш народный танец все-таки придерживается системы, которую создал Улло Тооми. Таким образом, Каю Таммик можно считать одной из самых важных последовательниц учения Улло Тооми. Это очень важно, чтобы были руководители танцев, которые постоянно оттачивают свои умения. Пока есть такие люди как Кая, наши праздники и единая радость от танцев будут жить”, — сказала Илма Адамсон, председатель правления административного совета Фонда Улло Тооми.

Также Кая Таммик помогла в составлении первого профессионального стандарта для танцевальных специалистов, она как волонтер была в командах организаторов общегосударственных праздников танца. Коллеги отмечают в ней точность, дух поддержки, а также дружелюбие и заботу.

Фонд Улло Тооми был основан в 1987 году, для того чтобы сохранить память об Улло Тооми и обеспечить признание деятельности в сфере народного танца. Административный совет фонда работает на основании устава, утвержденного Эстонским фондом народной культуры. Стипендия Улло Тооми — это самое высшее признание в сфере народного танца, лауреаты которой отмечаются за выдающуюся деятельность в этой области.

Стипендию Улло Тооми можно получить за успешные выступления, публикации или иные дела, которые продвинули вперед эстонский народный танец или способствовали развитию авторского танца. В числе лауреатов стипендии прошлых лет были, например, главный постановщик XX Праздника танца Вайке Раясте, такие легендарные корифеи как Майе Орав, Майт Агу, Ильма Адамсон, Хелью Миккель и другие известные руководители народных танцев.

Стипендию выдают Эстонский фонд народной культуры и Целевое учреждение Эстонского праздника песни и танца в сотрудничестве с Союзом эстонского народного танца и народной музыки.

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