Кто в этом году получит получит стипендию за вклад в развитие народного танца

Стипендия Улло Тооми выдается с 1987 года. Лауреат этого года Кая Таммик много лет проработала методистом и руководителем обучения в Центре народной культуры. В 1989 году она начала проводить курсы для руководителей танцев, начало которым в 1953 году положил Улло Тооми. Из школы руководителей народных танцев выросло несколько руководителей больших праздников танца. Также под управлением Таммик проводились курсы повышения квалификации, организовывались летние курсы и другие формы обучения для танцевальных руководителей.

”Наши праздники танца не были бы и на половину такими большими и величественными, если бы не было дополнительных курсов, предназначенных для руководителей народных танцев. Танцевать может каждый, а наш народный танец все-таки придерживается системы, которую создал Улло Тооми. Таким образом, Каю Таммик можно считать одной из самых важных последовательниц учения Улло Тооми. Это очень важно, чтобы были руководители танцев, которые постоянно оттачивают свои умения. Пока есть такие люди как Кая, наши праздники и единая радость от танцев будут жить”, — сказала Илма Адамсон, председатель правления административного совета Фонда Улло Тооми.

Также Кая Таммик помогла в составлении первого профессионального стандарта для танцевальных специалистов, она как волонтер была в командах организаторов общегосударственных праздников танца. Коллеги отмечают в ней точность, дух поддержки, а также дружелюбие и заботу.