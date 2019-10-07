07.10.2019, 10:09

Кто станет следующим президентом ЭР? Ансип, Каллас и Кальюранд выдвигать свои кандидатуры не намерены

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rus.delfi.ee
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Кто станет следующим президентом ЭР? Ансип, Каллас и Кальюранд выдвигать свои кандидатуры не намерены
Illustratsioon: EPL

Выборы президента и выборы в местные самоуправления пройдут почти в одно и то же время, что может снизить интенсивность президентского ралли, пишет Eesti Päevaleht.

Президентские выборы состоятся в конце августа 2021 года. И, если во имя выборов в местные самоуправления и выборов Рийгикогу (которые состоятся через три года и пять месяцев, но все же) работа уже идет, то на поприще президентских выборов — тишина. Скорее всего, партии просто вынесли из мартовских выборов урок и поняли, что если назовут какое-то имя раньше времени, то с большой долей вероятности этот кандидат потерпит фиаско.

Издание отмечает, что для коалиционных партий намного важнее местные советы (выборы в которые состоятся через полтора месяца после президентских) и выдвижение кандидата в президенты будет частью избирательной кампании местных выборов.

Также отмечается, что переизбрание Керсти Кальюлайд маловероятно, поскольку ни Центристская партия, ни EKRE ее кандидатуру не поддерживает. Реформисты и Isamaa также настроены, скорее, скептически.

В качестве других возможных кандидатов называются Сийм Каллас и Марина Кальюранд, однако они утверждают, что не собираются баллотироваться.

”Я на пост президента не претендую. Хватит. Это больше не мой план”, — сказал изданию Каллас.

”Я выдвигаться не буду. Я выбрала Европарламент, я очень довольна своей работой здесь. У меня нет ни малейшего желания и амбиций выдвигаться на пост президента Эстонской Республики”, — сказала Кальюранд.

Категоричное ”нет” журналист слышит и от Ансина. ”Я — точно нет. Это абсолютно исключено. Я за восемь лет на посту главы правительства сделал все, что можно было сделать, и теперь — время за новым поколением”, — заявил политик.

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