Кто станет следующим президентом ЭР? Ансип, Каллас и Кальюранд выдвигать свои кандидатуры не намерены

Президентские выборы состоятся в конце августа 2021 года. И, если во имя выборов в местные самоуправления и выборов Рийгикогу (которые состоятся через три года и пять месяцев, но все же) работа уже идет, то на поприще президентских выборов — тишина. Скорее всего, партии просто вынесли из мартовских выборов урок и поняли, что если назовут какое-то имя раньше времени, то с большой долей вероятности этот кандидат потерпит фиаско.

Издание отмечает, что для коалиционных партий намного важнее местные советы (выборы в которые состоятся через полтора месяца после президентских) и выдвижение кандидата в президенты будет частью избирательной кампании местных выборов.

Также отмечается, что переизбрание Керсти Кальюлайд маловероятно, поскольку ни Центристская партия, ни EKRE ее кандидатуру не поддерживает. Реформисты и Isamaa также настроены, скорее, скептически.