10.05.2019, 18:00

Кто станет новым министром? Найти преемника Куузику оказалось не так уж и просто

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rus.delfi.ee
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EKRE tutvustas minstrikandidaate
EKRE tutvustas minstrikandidaateFoto: Jaanus Lensment

На этой неделе должен был определиться новый министр внешней торговли и инфотехнологий, но подходящих кандидатов еще не нашли. Ранее председатель EKRE Март Хельме намекал, что имя нового кандидата назовут в середине недели, но теперь это, видимо, откладывается на неопределенный срок.

Экс-министр Марти Куузик занимал пост министра самый короткий срок в истории Эстонии — всего 26 часов. Он покинул должность из-за скандала с домашним насилием.

Неделю назад Хельме утверждал, что рассматриваются две кандидатуры — мужчина и женщина — с большим административным опытом, имеющие опыт в сфере ИТ и внешней торговли. По данным Õhtuleht, выбранные кандидаты не прошли проверку бэкграунда, хотя руководитель бюро премьер-министра этого не подтвердил.

Между тем это не первый раз, когда кандидаты от EKRE не проходили контроль бэкграунда — проблемы с этим возникли и у Арго Лууде, которого партия хотела сделать министром окружающей среды и сельской жизни. Решающим стало его криминальное прошлое.

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На последней пресс-конференции правительства Хельме пожаловался, что многие кандидаты, с которыми говорила EKRE, отказались от должности, потому что боятся пристального внимания СМИ к своей личности.

Одним из возможных кандидатов называли Кристийну Оюланд, но она опровергла домыслы. Другим возможным кандидатом считали бывшего канцлера Министерства образования Теу Варрак, но и она сказала, что ей не предлагали должность.

В связи с должностью министра проскальзывало и имя депутата Рийгикогу Кай Риммель, которая на запрос от Postimees парировала, что оставит информацию при себе. Отверг слухи о себе и глава фракции EKRE Сийм Похлак.

Хельме заявил, что до возвращения премьер-министра Юри Ратаса из Румынии они комментировать ничего не будут.

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