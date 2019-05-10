Кто станет новым министром? Найти преемника Куузику оказалось не так уж и просто

Экс-министр Марти Куузик занимал пост министра самый короткий срок в истории Эстонии — всего 26 часов. Он покинул должность из-за скандала с домашним насилием.

Неделю назад Хельме утверждал, что рассматриваются две кандидатуры — мужчина и женщина — с большим административным опытом, имеющие опыт в сфере ИТ и внешней торговли. По данным Õhtuleht, выбранные кандидаты не прошли проверку бэкграунда, хотя руководитель бюро премьер-министра этого не подтвердил.

Между тем это не первый раз, когда кандидаты от EKRE не проходили контроль бэкграунда — проблемы с этим возникли и у Арго Лууде, которого партия хотела сделать министром окружающей среды и сельской жизни. Решающим стало его криминальное прошлое.

На последней пресс-конференции правительства Хельме пожаловался, что многие кандидаты, с которыми говорила EKRE, отказались от должности, потому что боятся пристального внимания СМИ к своей личности.

Одним из возможных кандидатов называли Кристийну Оюланд, но она опровергла домыслы. Другим возможным кандидатом считали бывшего канцлера Министерства образования Теу Варрак, но и она сказала, что ей не предлагали должность.

В связи с должностью министра проскальзывало и имя депутата Рийгикогу Кай Риммель, которая на запрос от Postimees парировала, что оставит информацию при себе. Отверг слухи о себе и глава фракции EKRE Сийм Похлак.