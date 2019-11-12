Кто станет лучшим врачом Эстонии 2019 года?
Эстонский фонд здоровья и портал медицинских новостей www.arst.ee призывают пациентов выбрать лучшего врача 2019 года. В этом году титул будут присуждать уже в 18-й раз.
Эстонский фонд здоровья и портал медицинских новостей www.arst.ee призывают пациентов выбрать лучшего врача 2019 года. В этом году титул будут присуждать уже в 18-й раз.
”За последние 18 лет жители Эстонии стали более открытыми, поэтому им легче похвалить работу врачей, — сказал руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд. — Поощрение мотивирует каждого человека делать свою работу еще лучше. В этом смысле врачи ничем не отличаются от других. Я могу по своему опыту сказать, что достаточно одного слова благодарности от пациента, и весь день становится радостнее. Каждый из нас знает, что и самому приятно кого-то поблагодарить или похвалить”.
Др Мерилинд отметил, что общественное признание важно для врачей. ”Врач года является примером для многих своих последователей, а хороший пример всегда заразителен! На сегодняшний день люди постоянно ищут услуги высокого качества, но не стоит забывать, что именно положительные отзывы способствуют повышению их качества. Я призываю всех пациентов поделиться своим положительным опытом на сайте https://aastaarst.arst.ee/. Наберитесь смелости и похвалите своего врача публично!”
Заявки принимают до 15 декабря. При желании можно отправить письмо по обычной почте: Eesti Tervise Fond, Pärnu mnt 289-1, Tallinn 11621. Из числа представленных кандидатов победителя выберет жюри конкурса, в состав которого входят министр социальной дел Танель Кийк, руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд и профессор центра кардиологии Эстонской региональной больницы проф. Маргус Вийгимаа.
Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.
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