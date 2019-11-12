Кто станет лучшим врачом Эстонии 2019 года?

”За последние 18 лет жители Эстонии стали более открытыми, поэтому им легче похвалить работу врачей, — сказал руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд. — Поощрение мотивирует каждого человека делать свою работу еще лучше. В этом смысле врачи ничем не отличаются от других. Я могу по своему опыту сказать, что достаточно одного слова благодарности от пациента, и весь день становится радостнее. Каждый из нас знает, что и самому приятно кого-то поблагодарить или похвалить”.

Др Мерилинд отметил, что общественное признание важно для врачей. ”Врач года является примером для многих своих последователей, а хороший пример всегда заразителен! На сегодняшний день люди постоянно ищут услуги высокого качества, но не стоит забывать, что именно положительные отзывы способствуют повышению их качества. Я призываю всех пациентов поделиться своим положительным опытом на сайте https://aastaarst.arst.ee/. Наберитесь смелости и похвалите своего врача публично!”