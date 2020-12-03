Кто станет лучшим врачом 2020 года? Слово за пациентами

”2020 год перевернул все с ног на голову — с таким раньше не сталкивались ни врачи, ни пациенты”, — сказал директор Эстонского фонда здоровья Ээро Мерилинд, ”Эпидемия коронавируса у всех вызвала замешательство и страх. Никто не знал заранее, с какими трудностями придется столкнуться. Наши врачи в этой ситуации делали все от них зависящее: помимо роли врача им необходимо было взять на себя и роль психолога, выслушивая опасения и успокаивая людей”, — сказал Ээро Мерилинд.

”Во время чрезвычайной ситуации многие врачи проводили электронные консультации, что является новым форматом взаимоотношений между врачом и пациентом. Нам, безусловно, нужно подумать о том, как еще можно использовать электронные каналы, но мы надеемся, что личный контакт между пациентом и врачом также сохранится. Конечно, благодаря электронным каналам многие пациенты лучше познакомились со своим врачом и получили хороший опыт”, — добавил Ээро Мерилинд.

”Поскольку этот год был для врачей особенно тяжелым и трудоемким, они нуждаются в мотивации добрыми словами”, — отметил Мерилинд. ”Я призываю всех пациентов поделиться своим положительным опытом на медицинском портале www.arst.ee. Похвала позволяет вам испытать приятные чувства, но еще лучше чувствует себя тот, кому она адресована”.

Заявки принимают до 20-го декабря. При желании можно отправить письмо по обычной почте: Eesti Tervise Fond, Pärnu mnt 289-1, Tallinn 11621. Из числа представленных кандидатов победителя выберет жюри конкурса, в состав которого входят министр социальной дел Танель Кийк, руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд и профессор центра кардиологии Эстонской региональной больницы проф. Маргус Вийгимаа.

Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.