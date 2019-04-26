Кто сменит Осиновского и сядет в кресло лидера СДПЭ?

Например, один из возможных кандидатов Индрек Саар сказал вчера Delfi, что окончательное решение примет в ближайшее время, отметив, что партии нужен очень сильный лидер, который сможет увеличить поддержку среди электората. Саар предположил, что, скорее всего, баллотироваться будут также Свен Миксер, Катри Райк, Рийна Сиккут и Марина Кальюранд.

Сиккут сказала Delfi, что она пока окончательного решения не приняла. ”Я знаю, что ходят такие слухи, что я могу баллотироваться на пост председателя партии, но у нас много других хороших людей, будь то Индрек, Катри или Лаури”, — отметила она.

Вчера Райк и Миксер сказали ”Актуальной камере”, что тоже еще не приняли окончательного решения.

А вот Марина Кальюранд спекуляции Саара опровергла. ”Я это повторяю с осени. Сколько раз я еще должна это произнести? Я не буду баллотироваться на пост председателя партии. Я состою в партии менее года, в руководстве партией я не заинтересована”, — сказала она.

Действующий председатель Евгений Осиновский обещать сообщить о своем решении в понедельник.