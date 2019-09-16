"Кто еще, если не мы?" Рейнсалу поддерживает сохранение санкций, но не потепление отношений с РФ

"Когда США сообщили, что откладывают — не прекращают — выдачу нескольких сотен миллионов в одностороннем порядке, то для нас всё равно честь быть окончательным получателем этого. Откладываются почти 15 миллионов евро. Это не вопрос мировоззрения, что якобы они хотят сократить помощь в восточном направлении, а внутриполитический выбор, касающийся строительства стены на границе с Мексикой", — объяснил Рейнсалу тот факт, что Эстония не получит от США в ближайшее время денег.

Он добавил, что к планам Китая помочь в строительстве тоннеля Таллинн-Хельсинки надо относиться прагматически, так как Китай подобным образом старается усилить свое присутствие везде в мире.

"Что касается России, то нужно посмотреть, что сейчас происходит с обменом заключенными между Украиной и Россией. Несомненно, это создает окно возможностей для поиска решений того, как положить конец агрессии России на Украине", — сказал Рейнсалу и добавил, что обязанность Запада — сохранять единство в поддержке Украины.

Министр высказал свое мнение и о том, что в Евросоюзе начинают звучать призывы к улучшению отношений с РФ. Он считает, что за этим стоят экономические и предпринимательские, а также идеалистические соображения. "Веру в масштабное сотрудничество с Россией с одной стороны поддерживает желание уравновесить Китай и с другой, за чем я слежу с волнением, уравновесить США. Это тупиковый путь".