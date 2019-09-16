16.09.2019, 21:43

"Кто еще, если не мы?" Рейнсалу поддерживает сохранение санкций, но не потепление отношений с РФ


Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
EST 12
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Tiit Blaat

Три принципа эстонской дипломатии от министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу: необходима дружба между США и ЕС, основанная на ценностях политика с Россией и прагматический подход к Китаю.

"Когда США сообщили, что откладывают — не прекращают — выдачу нескольких сотен миллионов в одностороннем порядке, то для нас всё равно честь быть окончательным получателем этого. Откладываются почти 15 миллионов евро. Это не вопрос мировоззрения, что якобы они хотят сократить помощь в восточном направлении, а внутриполитический выбор, касающийся строительства стены на границе с Мексикой", — объяснил Рейнсалу тот факт, что Эстония не получит от США в ближайшее время денег.

Он добавил, что к планам Китая помочь в строительстве тоннеля Таллинн-Хельсинки надо относиться прагматически, так как Китай подобным образом старается усилить свое присутствие везде в мире.

"Что касается России, то нужно посмотреть, что сейчас происходит с обменом заключенными между Украиной и Россией. Несомненно, это создает окно возможностей для поиска решений того, как положить конец агрессии России на Украине", — сказал Рейнсалу и добавил, что обязанность Запада — сохранять единство в поддержке Украины.

Министр высказал свое мнение и о том, что в Евросоюзе начинают звучать призывы к улучшению отношений с РФ. Он считает, что за этим стоят экономические и предпринимательские, а также идеалистические соображения. "Веру в масштабное сотрудничество с Россией с одной стороны поддерживает желание уравновесить Китай и с другой, за чем я слежу с волнением, уравновесить США. Это тупиковый путь".

"Эта надежда, что если попытаешься в одностороннем порядке сделать отношения теплее, поддаться, то Россия ответит на это положительными шагами. На этой наивности основывалось и решение вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Могу подтвердить, что реакция Москвы на это был такой, что это был признак немощности Запада. Россия одержала моральную победу, последнее слово осталось за ней, несмотря на всю мощь и риторику Запада", — считает Рейнсалу.

Рейнсалу уверен, что санкции в отношении РФ необходимо сохранить, и в Эстонии должны их поддерживать: "Мы защищаем свои интересы безопасности, защищаем страны, которые еще одно поколение назад были нашими товарищами по несчастью и на территории которых сейчас ездят российские танки. Кто же еще должен иметь смелость высказаться, если не мы? В противном случае мы бы сбежали от своего же будущего куда-нибудь за угол".

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