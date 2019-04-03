Крупный предприниматель: придет время, когда Юри Ратаса будут благодарить за коалицию с EKRE

”Наконец-то Эстония получит консервативное правительство. Народ Эстонии тоже по большей части консервативен. Новое правительство будет национальным, консервативным и стабильным. Оно не будет мчатся вперед жизни, а будет спокойным. EKRE не принесет ничего страшного”, — сказал он.

”Мне нравится позиция Михаила Лотмана, что лучше EKRE в коалиции, чем в оппозиции. Придет время, когда Юри Ратаса будут благодарить за то, что ему хватило государственной мужественности и он взял EKRE в правительство. Сейчас на него сильно нападают, но через 2-3 года они поймут, насколько сильно он уменьшил своим шагом разобщенность в обществе. То, что сейчас происходит в прессе, — тотальная истерия”.

Пруунсильд отмечает, что EKRE поможет быть услышанными в правительстве тем многим людям, которые разочаровались во власти и происходящем в Эстонии.

”Многие проблемы в эстонском обществе вызваны тем, что народу пытались в опережающем темпе продать всевозможные европейские либеральные ценности. Пытались силой отодвинуть пространство ценностей нашего народа, но так нельзя. Общество должно развиваться спокойно”, — уверен предприниматель.