Крупные города ищут решения общеевропейских проблем

”Бедность — это не просто социально-экономическая проблема, — сказал мэр Кылварт. — Бедность снижает, среди прочего, доступ к получению хорошего образования, в свою очередь низкий уровень образования влияет на экологическую сознательность человека и поэтому имеет непосредственное влияние на решение вопросов, связанных с климатическими изменениями. Менее образованные люди более восприимчивы к радикальным идеям, которые сейчас распространяются в Европе, что в свою очередь может представлять угрозу безопасности в обществе”.

В рамках конференции Михаил Кылварт вместе с мэром Эдинбурга Франком Росси и мэром Флоренции Дарио Нарделла приняли участие в дебатах на тему туризма. Мэры обсудили, как достичь лучшего баланса между развитием туристической экономики и благополучием местных жителей.