Крупные города ищут решения общеевропейских проблем

Мэр Таллинна Михаил Кылварт до 22 ноября принимает участие в годовой конференции Союза крупных городов Европы EUROCITIES, которая проходит в Праге. Сквозной темой конференции в этом году стало намерение дать новому составу Европейской комиссии, приступающему к обязанностям 1 декабря, сигнал о том, что города имеют важное значение в решении важных европейских проблем, будь то достижение углеродной нейтральности, развитие жизнеспособной подвижности или борьба с бедностью.
”Бедность — это не просто социально-экономическая проблема, — сказал мэр Кылварт. — Бедность снижает, среди прочего, доступ к получению хорошего образования, в свою очередь низкий уровень образования влияет на экологическую сознательность человека и поэтому имеет непосредственное влияние на решение вопросов, связанных с климатическими изменениями. Менее образованные люди более восприимчивы к радикальным идеям, которые сейчас распространяются в Европе, что в свою очередь может представлять угрозу безопасности в обществе”.
В рамках конференции Михаил Кылварт вместе с мэром Эдинбурга Франком Росси и мэром Флоренции Дарио Нарделла приняли участие в дебатах на тему туризма. Мэры обсудили, как достичь лучшего баланса между развитием туристической экономики и благополучием местных жителей.
”Таллинн, как туристический город, сталкивается с теми же трудностями, что и другие европейские города, в которых число туристов в разы превышает численность местного населения. Чтобы достичь и удержать равновесие между развитием туризма и благополучием местных жителей, городам нужно больше прав и средств для регуляции этой сферы. Туристический налог в Европе — одна из очевидных мер, в необходимости которой никто уже не сомневается”, — сказал Кылварт.
EUROCITIES — это крупнейшая и наиболее влиятельная организация, объединяющая крупные города Европы. В нее входит более 145 городов. Таллинн является членом организации с 1998 года, а с 2018 года входит в ее правление.
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