Крупнейший выигрыш в истории Эстонии! Девушка поставила 20 центов и получила сумасшедшую сумму!

Девушка сыграла на портале Paf.com в игру Hall of Gods. Выигрыш по ставке в 20 центов составил 3 687 073.85 евро.

"Надеемся, что этот выигрыш развеет миф о том, что для получения большого выигрыша нужно и играть по-крупному", - прокомментировал счастливый случай руководитель Paf.com Eesti Аллар Леванди, добавив, что победитель играл на портале уже свыше пяти лет, но всегда в очень разумных пределах.

"У меня нет слов. Несколько раз перепроверяла, чтобы удостовериться в победе", - сказала победительница. "Есть мысль купить новый автомобиль, но вообще по поводу использования денег никаких планов нет, потому что я даже не могла такого счастья представить", - добавила она.

Выигрыш девушка получит сразу и полностью, налогом он не облагается.

В международной истории портала Paf.com самым крупным был выигрыш финского игрока, который составил 17,8 млн евро.

В розыгрышах Eesti Loto самым крупным выплаченным выигрышем была сумма 1,2 млн евро.

Отделение Paf.com в Эстонии действует уже свыше 10 лет. Фирма, которая была основана в 1966 году на Аландских островах, является титульным спонсором Эстонско-латвийской баскетбольной лиги, главным спонсором ЭОК, золотым спонсором Эстонского теннисного союза. Собственник компании - самоуправление Аландских островов.