Крупнейший в Эстонии женский опорный центр отмечает 15-летие

”К сожалению, не все истории, связанные с вашим центром, имели счастливый конец — и именно поэтому я благодарю вас за то, что вы не опустили рук и не утратили надежды. Вы все эти 15 лет помогали, как только могли, всем, кто обращался к вам за помощью. И этих нуждающихся было действительно очень много, вы же крупнейший женский опорный центр в Эстонии,” — сказала в своём поздравлении министр народонаселения.

Таллиннский женский кризисный центр создан в качестве убежища для кратковременного пребывания подвергшихся домашнему насилию женщин, которым опасно оставаться дома из-за побоев, угроз или страха. Кризисный центр предлагает нуждающимся в помощи консультации специалистов по кризисным ситуациям, а также психологов и юристов; в случае необходимости предоставляется безопасное проживание. Максимальный период пребывания в центре — шесть месяцев. Вдобавок при Таллиннском женском кризисном центре работают на русском и эстонском языке опорные группы помощи жертвам семейного насилия и русскоязычная группа художественной терапии для детей.

Министр народонаселения отвечает за формирование политики в сфере народонаселения и семьи, за координацию связанных с населением действий, за развитие гражданского общества, а также ведает вопросами религии. Цель этой должности — обеспечить стабильность и развитие народонаселения. И к этой цели мы идём через дружелюбную к семьям Эстонию и сплочённое общество. Рийна Солман является министром народонаселения с 29 апреля 2019 года.