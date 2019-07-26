26.07.2019, 16:50

Крупнейшие книжные магазины Эстонии не взяли ”Mein Kampf” Гитлера в продажу

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rus.DELFI.lv
EST
Крупнейшие книжные магазины Эстонии не взяли ”Mein Kampf” Гитлера в продажу
AFP

Две крупнейшие книжные сети Эстонии Apollo и Rahva Raamat отказались распространять переведенную на эстонский язык книгу нацистского лидера Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на ERR.

Издательство Matrix Kirjastus напечатало около тысячи экземпляров "Моей борьбы" на эстонском языке, но не сопроводило перевод научным комментарием, который содержится в академических изданиях книги в других странах.

Крупнейшие книжные сети Эстонии Apollo и Rahva Raamat отказались распространять переведенную на эстонский язык книгу без этого комментария.

Оригинал "Моей борьбы" состоит из двух томов, опубликованных в 1925 и 1926 годах. В своей работе Гитлер описывает процесс его становления антисемитом, излагает свои политические убеждения и планы на будущее Германии.

Книга отражает идеи, которые были реализованы Гитлером во время Второй мировой войны. Гитлер использовал основные тезисы популярной в то время идеологии "еврейской угрозы" о монопольном захвате евреями мировой власти и описал свое видение борьбы с евреями, которое привело к Холокосту.

После Второй мировой войны авторские права на книгу были переданы федеральной земле Баварии, где Гитлер проживал до прихода к власти. В 2015 году исполнилось 70 лет со дня официальной даты смерти Адольфа Гитлера, поэтому с 1 января 2016 года авторские права на текст его книги больше не распространяются.

В 2016 году в Германии вышло переиздание книги Mein Kampf, которое стало бестселлером. В ряде стран, сражавшихся против нацистской Германии во время Второй мировой войны, это вызвало волну негодования. В частности, тогдашний спикер Госдумы России Сергей Нарышкин назвал безумцами тех, кого привлекают такие проекты.

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