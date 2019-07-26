Крупнейшие книжные магазины Эстонии не взяли ”Mein Kampf” Гитлера в продажу

Издательство Matrix Kirjastus напечатало около тысячи экземпляров "Моей борьбы" на эстонском языке, но не сопроводило перевод научным комментарием, который содержится в академических изданиях книги в других странах.

Крупнейшие книжные сети Эстонии Apollo и Rahva Raamat отказались распространять переведенную на эстонский язык книгу без этого комментария.

Оригинал "Моей борьбы" состоит из двух томов, опубликованных в 1925 и 1926 годах. В своей работе Гитлер описывает процесс его становления антисемитом, излагает свои политические убеждения и планы на будущее Германии.

Книга отражает идеи, которые были реализованы Гитлером во время Второй мировой войны. Гитлер использовал основные тезисы популярной в то время идеологии "еврейской угрозы" о монопольном захвате евреями мировой власти и описал свое видение борьбы с евреями, которое привело к Холокосту.

После Второй мировой войны авторские права на книгу были переданы федеральной земле Баварии, где Гитлер проживал до прихода к власти. В 2015 году исполнилось 70 лет со дня официальной даты смерти Адольфа Гитлера, поэтому с 1 января 2016 года авторские права на текст его книги больше не распространяются.