Крупнейшая больница Эстонии свернула работу коронавирусного отделения

Начальник службы инфекционного контроля PERH Майт Алтметс сообщил изданию Forte, что в его больнице проходили лечение 55 больных с диагнозом Covid-19. Интенсивная терапия потребовалась 22-м из них. 41 пациент уже выписан: самым пожилым был 95-летний, самому юному — 11 лет (он попал под машину, но по прибытию в больницу у него обнаружили коронавирус). В коронавирусном отделении умер один пациент. Сейчас в реанимации находится три пациента.

"Те инфицированные Covid-19, которые не нуждаются в сложном лечении, направляются в Западно-Таллиннскую центральную больницу", — сказал Алтметс.

Сегодня отделение сдаст находившуюся в использовании аппаратуру, а в среду в помещениях проведут полную дезинфекцию. Ни один из работников отделения заразу не подхватил.

PERH останется больницей для сложных случаев коронавируса, когда у пациентов помимо другого основного диагноза еще установлен и Covid-19. При необходимости больница способна восстановить массовый прием больных коронавирусом.

"COVID-отделение или коечный фонд для больных Covid-19 нам нужно обеспечивать еще на месяцы вперед. Поэтому полностью отделение мы не закрываем", — отметил Альметс.

По состоянию на утро 12 мая стационарное лечение требовалось в Эстонии 48 больным коронавирусом, из них пятеро находились на искусственной вентиляции легких.

Как выглядело коронавирусное отделение PERH можно посмотреть на видео ниже.

Eksklusiivsed kaadrid Regionaalhaigla I intensiivravi osakonnast dr Ülo Kivistikuga. from Põhja-Eesti Regionaalhaigla on Vimeo.





Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!