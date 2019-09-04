Круглосуточный ресторан быстрого питания KFC откроется уже в октябре!

В дополнение к действующим кафе и ресторанам, в центре появится восемь новых точек. Название торговой марки, Kristiine Road, отражает суть концепции, которая представляет собой ”улицу еды” (от англ. road — улица, дорога).

Современный фуд-корт расположится у входа со стороны улицы Эндла. Точки питания под общим брендом Kristiine Road специализируются на быстрой, современной и доступной уличной еде. Под кафе, закусочные и рестораны отводится более тысячи квадратных метров.

На Kristiine Road встретятся самые разные вкусы стрит-фуда, азиатская и арабская кухня, не остаются без внимания и сладкоежки. Приятным сюрпризом станет и то, что здесь появится совершенно новое место — ресторан быстрого питания KFC. В Эстонии только тут он будет работать круглосуточно. Чтобы посетители смогли удобнее попадать в культовое место, организуется отдельная парковка.

Разнообразие фуд-корта позволяет познакомиться с новыми кафе и ресторанами, а также заново открыть некогда полюбившиеся места. Кроме того, ”улица еды” — удобное место, чтобы пообедать в рабочий день. Идея Kristiine Road заключается в том, чтобы предоставить посетителям центра больше возможностей для развлечений и получения новых впечатлений, с чем, несомненно, прекрасно справится фуд-корт.

В дополнение к KFC, ”улицу еды” украсят Gustav, MySushi, Hesburger, Kebabi Wabrik и YumYum. В общей сложности в обновленном торговом центре будет работать 15 точек общественного питания. На долю кафе, ресторанов и развлекательных заведений приходится 12 процентов арендованных площадей.

В торговом центре Kristiine также работают Maitsete tänav, Blender, CHI, Chopsticks, Da Vinci Pasta&Pizza, киноресторан O’Learys & Apollo и кафе Caferita.