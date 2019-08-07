"Кровь лилась как будто из крана!” Послеродовой период обернулся для женщины настоящим кошмаром

”Я была ужасно нервной. Думала: я же работала воспитателем в садике, присматривала за чужими детьми, так почему мне самой не подходит материнство?” — вспоминает Кристи те времена, когда родилась Розабелла. Также у нее начались проблемы с лактацией и с мужем.

Когда девочке было два месяца, семья впервые встретила рождество в расширенном составе. ”Я сидела в туалете и думала: неужели такой и должна быть первая менструация после родов? Кровь лилась как будто из крана!”, — вспоминает женщина.

Поскольку семья находилась в гостях у мамы Кристи в Южной Эстонии, утром было решено отправиться в Пылваскую больницу. ”Я думала, что потеряю создание прямо в машине. Раньше я ничего подобного не испытывала”, — рассказывает Кристи. В этот же день врачи провели ей операцию и извлекли из матки кусок плаценты толщиной в палец. Кристи, наверное, никогда не забудет слова врача: ”Опасность заражения крови была очень большой. Хорошо, что мы вовремя сделали операцию…”

Второго ребенка Кристи рожала в Пярнуской больнице. Роды прошли легко, но позже все повторилось. Кристы была нервной, очень уставшей и гиперэмоциональной. Она рассказала об этом гинекологу, но тот причин для беспокойства не увидел. Через два месяца после родов женщина пришла на плановый контроль и услышала, что у нее в матке снова остался кусок плаценты. Поскольку кровотечения на этот раз не было, операцию сделали через несколько дней. Кристи говорит, что все это время она практически не спала и все искала информацию в интернете.