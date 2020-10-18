"Кровь хлещет из головы". Тамада Виталий Вестеринен рассказал две дикие свадебные истории

Первая история произошла давно, но запомнилась надолго. Было много крови. "Все шло хорошо. Моя программа закончилась. Все пошли на салют. Затем начался ад, — вспоминает Вестеринен. — Брат невесты опоздал и начал всех догонять, быстро пить. Потом я смотрю, бежит парень, а у него из головы, как из фонтана, хлещет кровь. Рубашка наполовину красная. Показалось, что его облили вином, подумал, странная шутка. На самом деле ему пробили голову и из него брызгала кровь, как из гейзера. Пьяный брат, который опоздал, начал всех мутузить. Его потом вчетвером вырубали. По человеку на каждую руку, один держал за шею, другой бил бутылкой по голове, чтобы его успокоить. Он лежал потом между этажами".

Вторая история не настолько дикая, но тоже очень странная. "Был 2005 год. Свадьба, невеста русская, жених — эстонец. Веду праздник на двух языках. Вроде, все шло неплохо. Встреча, конкурсы, все кричат ”горько”. Но всегда чувствовалось напряжение, непонятно, откуда. Особенно оно было со стороны эстоноязычных гостей. Я шутил, проводил игры, все целуются.

Но эстонцы все чернее и чернее. Подходит свидетельница и говорит, что тоже чувствует напряжение. Потом рассказывает: молодой человек жил с другой девушкой, у них двое детей, но они были не в браке. Потом появилась другая девушка — русская, которая охомутала и выдернула его из семьи. Гости получили приглашение на свадьбу за три дня до празднования. Родители жениха пришли в ЗАГС и думали, что увидят его с той девушкой, от которой у него дети. Они были в шоке, когда увидели другую", — позже прояснил ведущий.

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