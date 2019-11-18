18.11.2019, 17:30

Кроме Каи Каллас в Эстонии угрожали и другим политикам. Как это было и что из этого вышло?

эксклюзив RusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
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SPIOON
SPIOONFoto: Tiit Blaat

Кажется, в нашей стране практически невозможно услышать в свой адрес от незнакомого человека — "я тебя убью". Но истории последних лет доказывают, что такое все-таки происходит. Читайте материал RusDelfi о том, каким эстонским политикам угрожали в последнее время, и насколько разными могут быть последствия.

Кая Каллас

Самый свежий случай. Калле Тамм Вахур (фейковый аккаунт) на прошлой неделе в Facebook пообещал лидеру Партии реформ Каи Каллас подкараулить ее во дворе и расправиться с ней. А помогут ему в этом 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ранее на этом аккаунте были публикации материалов в поддержку партии EKRE. Личность автора еще не установлена. Полиция считает, что у Каллас нет оснований беспокоиться за свою жизнь.

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Таави Рыйвас

В 2016 году, когда Таави Рыйвас (Партия реформ) был премьер-министром, некто по имени Мартин Каттай (на этот раз имя реальное) несколько раз угрожал ему убийством. В той же социальной сети Facebook он публиковал информацию о месте проживания премьера, обсуждал работу телохранителей. 15 сентября он написал: я был от него на удачном расстоянии, чтобы зарезать. В итоге суд приговорил Каттая к двум годам лишения свободы, из которых он должен был отсидеть три месяца, остальное — условно. Плюс три года испытательного срока.

Зулейха Измайлова

В начале 2018 года Зулейха Измайлова была вице-мэром Таллинна. На тот момент член партии EKRE Оливер Беккер посоветовал ей "убираться с нашей земли и идти туда, откуда она пришла". (У Измайловой азербайджанские корни). Так как это был единичный случай, а после того, как Измайлова сообщила о нем общественности, Беккер удалил сообщение, то на этом все и закончилось. Зулейха проконсультировалась с веб-констеблем. Та сказала, что если подобное повторится, то следует обратиться в полицию. По состоянию на ноябрь 2019 года аналогичных писем ей больше не поступало.

Мартин Хельме

Весной 2019 года мужчина из Пайде написал Хельме-младшему (EKRE): "Надеемся, что твоя жизнь долго не продлится! Или ее придется сократить! Дебил". Сначала прокуратура начала уголовное делопроизводство, но потом прекратила его из-за отсутствия состава преступления. Сообщение оказалось глупой шуткой, а "шутник", в момент написания, был нетрезв.

Бонус: Мэри Кросс

В прошлом году в Facebook появился пост: Мэри Кросс (жена реформиста Ээрика-Нийлеса Кросса) и ее собаку закидали камнями на Штромке сторонники EKRE. Полиция не смогла подтвердить, что этот инцидент был: на камерах наблюдения не было доказательств, а данные мобильной сети также не показывали, чтобы Кросс находилась в тот день на месте инцидента. Затем ее обвинили в даче ложных показаний.

Состоялся суд. Уже в конце октября 2019 года прокурор ходатайствовал о прекращении уголовного дела в порядке опортунитета ввиду малого общественного интереса. Кросс и ее адвокат хотели того же. Такой порядок прекращения дела не обязывает обвиняемого признавать свою вину, но подразумевает, что фигурирующее в дело деяние он всё же совершил.

По словам Департамента полиции и погранохраны, что касается угроз, то следователи исходят из того, насколько вероятным можно считать приведение угроз в исполнение. А согласно уголовному законодательству, угроза убийством в случае обоснованных опасений, наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до 1 года.

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