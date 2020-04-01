01.04.2020, 10:10

Кризисная информация достигает русскоязычного инфопространства с задержкой?

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Кярт Анвельт
EST
Кризисная информация достигает русскоязычного инфопространства с задержкой?
Foto: Jaanus Lensment

Коронавирусный кризис показывает, что во время быстро развивающейся эпидемии очень важно быстро давать людям четкую информацию. В то время, как правительство запустило быстрое информирование эстоноязычных людей, замечено, что в русскоязычном инфопространстве как будто возникает ощутимое промедление, пишет Eesti Päevaleht.

Коммуникация чрезвычайного положения управляется и координируется из открытого при Госканцелярии 13 марта временного коммуникационного центра. Как там оценивают ситуацию?

По мнению руководящей русскоязычной информационной работой правительства в центре советника по СМИ Евгении Вяря, не нужно видеть вещи в настолько черных тонах. "Хотя эти голоса, которые говорят о недостаточной информированности русскоязычного населения, довольно эмоциональны, статистика, а также опубликованные в СМИ в последнюю неделю оценки русскоязычных журналистов это мнение, скорее, не поддерживают. Заказанный Госканцелярией опрос Turu-uuringute AS показал, что целых 92% людей других национальностей считают, что они хорошо информированы об обусловленной коронавирусом ситуации и мерах чрезвычайного положения (из эстонцев так считают 97%)", — пояснила Вяря Eesti Päevaleht.

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Она перечислила целый ряд приложенных в последние недели усилий для лучшего информирования русскоязычного населения. "Например, у Департамента здоровья создана русскоязычная страница на тему коронавируса, все свежие новости незамедлительно выходят и на русском языке. Все предназначенные для публичной раздачи информационные буклеты, плакаты и инструкции по поведению доступны в интернете на трех языках. Все напрямую связанные с разрешением чрезвычайно ситуации министерства к настоящему моменту начали переводить свои сообщения на русский язык", — сыпала она примерами как из рога изобилия.

Также Вяря подчеркнула, что в Министерстве экономики в прошлый вторник с большим успехом прошел русскоязычный семинар для предпринимателей. В общем Вяря отметила, что благодаря сделанному информация доходит и до русскоязычных людей. Снова она смогла привести примеры.

"Как в общегосударственных, так и в региональных СМИ выходят распоряжения чрезвычайного положения. "МК-Эстония" даже создала для этого специальную рубрику", — начала она и затем дошла до социальных сетей. "Все самые важные связанные с кризисом сообщения выходят и в русскоязычном Facebook правительства, охват постов которого за первые пять дней чрезвычайного положения превысил 120 000. Русскоязычные посты публикуют и другие напрямую связанные с чрезвычайным положением учреждения", — отметила Вяря.

Все материалы правительства направляют людей для получения официальной информации и поисков помощи на сайт kriis.ee. Вяря пояснила, что туда заходит больше русскоязычных людей, чем эстонцев. В конце концов Вяря также назвала то, что все созданные по время коронавирусного кризиса телефоны помощи отвечают и на русском языке. "Даже наш интернет-бот SUVE учит русский язык и оказался очень хорошим учеником".

Все это звучит хорошо. Но если посмотреть немного глубже, можно заметить, что очень большие суммы на придание импульса достижению русскоязычного населения до сих пор не тратились.

Из-за борьбы против коронавируса и чрезвычайного положения на русскоязычную рекламу и контент-маркетинг на разных каналах до сих пор потрачено примерно 5500 евро (без налога с оборота). Это представляет собой информационную кампанию сайта kriis.ee, из которой примерно 3000 евро пошло на интернет-каналы (Rus.Delfi, Rus.Delfi mobile, Rus.Postimees, Rus.Postimees mobile) и 2500 евро на рекламу в русскоязычных бумажных изданиях (нарвская газета "Город", "МК-Эстония", газета Пыхья-Таллинна).

Впрочем, данные показывают и то, что стоившая 5500 евро русскоязычная информационная кампания составила 20% от всей пропаганды сайта kriis.ee. А русскоязычных людей от эстонского населения примерно 30% — трудно утверждать, что прицел кампании немного не сбился.

Это, конечно, не окончательная сумма. "Многие кампании сейчас в работе как у коммуникационного центра, так и у связанных с разрешением кризиса госучреждений", — подтвердила Вяря.

Теперь идет самый сложный для правительства вопрос. В последние годы шли тем путем, что на близкие к Кремлю или контролируемые прямо из Москвы каналы госучреждения свои деньги на информационные кампании не тратят. В то же время русскоязычные люди смотрят их по-прежнему. Какие принципы действуют во время коронавирусного кризиса, если нужно было бы распространить информацию как можно шире?

Из кампании Kriis.ee видно, что правительство сосредотачивается на местных каналах. На вопрос, могут ли, принимая решения о направлении информирования, принципиально исключать близкие к Москве каналы, дали довольно обтекаемый ответ. "При планировании объема учитывается посещаемость каждого канала и объем показа рекламы, который необходим для достижения целевой группы", — сказала Вяря из Госканцелярии.

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  • Важные телефонные номера:
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    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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