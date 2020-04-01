Кризисная информация достигает русскоязычного инфопространства с задержкой?

Из-за борьбы против коронавируса и чрезвычайного положения на русскоязычную рекламу и контент-маркетинг на разных каналах до сих пор потрачено примерно 5500 евро (без налога с оборота). Это представляет собой информационную кампанию сайта kriis.ee, из которой примерно 3000 евро пошло на интернет-каналы (Rus.Delfi, Rus.Delfi mobile, Rus.Postimees, Rus.Postimees mobile) и 2500 евро на рекламу в русскоязычных бумажных изданиях (нарвская газета "Город", "МК-Эстония", газета Пыхья-Таллинна).
Впрочем, данные показывают и то, что стоившая 5500 евро русскоязычная информационная кампания составила 20% от всей пропаганды сайта kriis.ee. А русскоязычных людей от эстонского населения примерно 30% — трудно утверждать, что прицел кампании немного не сбился.
Это, конечно, не окончательная сумма. "Многие кампании сейчас в работе как у коммуникационного центра, так и у связанных с разрешением кризиса госучреждений", — подтвердила Вяря.
Теперь идет самый сложный для правительства вопрос. В последние годы шли тем путем, что на близкие к Кремлю или контролируемые прямо из Москвы каналы госучреждения свои деньги на информационные кампании не тратят. В то же время русскоязычные люди смотрят их по-прежнему. Какие принципы действуют во время коронавирусного кризиса, если нужно было бы распространить информацию как можно шире?
Из кампании Kriis.ee видно, что правительство сосредотачивается на местных каналах. На вопрос, могут ли, принимая решения о направлении информирования, принципиально исключать близкие к Москве каналы, дали довольно обтекаемый ответ. "При планировании объема учитывается посещаемость каждого канала и объем показа рекламы, который необходим для достижения целевой группы", — сказала Вяря из Госканцелярии.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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