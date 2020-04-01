Кризисная информация достигает русскоязычного инфопространства с задержкой?

Она перечислила целый ряд приложенных в последние недели усилий для лучшего информирования русскоязычного населения. "Например, у Департамента здоровья создана русскоязычная страница на тему коронавируса, все свежие новости незамедлительно выходят и на русском языке. Все предназначенные для публичной раздачи информационные буклеты, плакаты и инструкции по поведению доступны в интернете на трех языках. Все напрямую связанные с разрешением чрезвычайно ситуации министерства к настоящему моменту начали переводить свои сообщения на русский язык", — сыпала она примерами как из рога изобилия.

Также Вяря подчеркнула, что в Министерстве экономики в прошлый вторник с большим успехом прошел русскоязычный семинар для предпринимателей. В общем Вяря отметила, что благодаря сделанному информация доходит и до русскоязычных людей. Снова она смогла привести примеры.

"Как в общегосударственных, так и в региональных СМИ выходят распоряжения чрезвычайного положения. "МК-Эстония" даже создала для этого специальную рубрику", — начала она и затем дошла до социальных сетей. "Все самые важные связанные с кризисом сообщения выходят и в русскоязычном Facebook правительства, охват постов которого за первые пять дней чрезвычайного положения превысил 120 000. Русскоязычные посты публикуют и другие напрямую связанные с чрезвычайным положением учреждения", — отметила Вяря.

Все материалы правительства направляют людей для получения официальной информации и поисков помощи на сайт kriis.ee. Вяря пояснила, что туда заходит больше русскоязычных людей, чем эстонцев. В конце концов Вяря также назвала то, что все созданные по время коронавирусного кризиса телефоны помощи отвечают и на русском языке. "Даже наш интернет-бот SUVE учит русский язык и оказался очень хорошим учеником".

Все это звучит хорошо. Но если посмотреть немного глубже, можно заметить, что очень большие суммы на придание импульса достижению русскоязычного населения до сих пор не тратились.