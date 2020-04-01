Кризис заставляет власти Таллинна взять кредит
Для выхода из экономического кризиса власти Таллинна планируют взять кредит, сообщил мэр эстонской столицы, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Для выхода из экономического кризиса власти Таллинна планируют взять кредит, сообщил мэр эстонской столицы, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Всем городским учреждениям и департаментам было дано распоряжение уже сейчас пересмотреть все статьи расходов с целью сокращения. Мы видим возможность провести сокращение уже в оперативном формате", - рассказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
"Для того, чтобы оживить экономику, нужно будет инвестировать в строительство - будь то крупные дорожные объекты, различные объекты социального профиля. Необходимо будет естественно экономику оживлять и для этого мы планируем брать заёмы", - пояснил Кылварт.
Максимальный размер займа может составить от 80 до 100 миллионов евро, но точный размер пока мэр назвать не может.
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