Кризис заставляет власти Таллинна взять кредит

"Всем городским учреждениям и департаментам было дано распоряжение уже сейчас пересмотреть все статьи расходов с целью сокращения. Мы видим возможность провести сокращение уже в оперативном формате", - рассказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

"Для того, чтобы оживить экономику, нужно будет инвестировать в строительство - будь то крупные дорожные объекты, различные объекты социального профиля. Необходимо будет естественно экономику оживлять и для этого мы планируем брать заёмы", - пояснил Кылварт.

Максимальный размер займа может составить от 80 до 100 миллионов евро, но точный размер пока мэр назвать не может.