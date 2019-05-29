29.05.2019, 19:15

Кризис в тартуском округе EKRE: прежнего руководителя исключили из партии


Греэте Пальги
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Indrek Särg.
Indrek Särg. Foto: Argo Ingver

Вчера председатель Эстонской консервативной народной партии Март Хельме отправил однопартийцам письмо, где он поделился происходившим на последнем собрании руководства. Среди всего прочего Хельме сообщил, что глава тартуского округа EKRE Индрек Сярг исключен из партии.

Руководство упрекнуло Сярга в неоднократном и грубом нарушении устава партии.

Сярг сказал Delfi, что конкретных причин исключения из партии ни Март, ни Мартин Хельме ему не объяснили. "Утверждают, что я нарушил устав, но не сказали, какой пункт и как", — указал Сярг.

По его оцeнке, Хельме решили исключить его, поскольку Сярг — самостоятельно мыслящий политик. "Хельме пытаются работать в EKRE по принципу автократии. У них истерическая паранойя в отношении самостоятельных политиков, которые и сами способны собирать сторонников. Поскольку я сам тоже получил в Тарту довольно много сторонников, начались эти разговоры, что это как-то показывает недоверие в отношении обоих Хельме", — пояснил Сярг.

Индрек Сярг на выборах в Рийгикогу получил 2223 голоса, но все-таки не прошел в парламент. Но зато попал в Рийгикогу член тартуского округа Руубен Каалеп с 556 голосами, поскольку стоял на более высоком месте в списке. Каалеп утверждает, что там и зарыта собака.

"Кризис в тартуском округе начался в сентябре прошлого года, когда внутреннее голосование округа не поддержало кандидатуру Сярга в качестве первого номера на выборах в Тарту", — сказал Каалеп.

"Сярг не признал результаты внутреннего голосования и из-за этого вступил в конфликт как внутри округа, так и с руководством партии в целом. На протяжении предвыборной кампании Сярг неоднократно занимался публичными атаками на кандидатов EKRE, за что он также неоднократно получал предупреждения от руководящих органов партии", — отметил он. В завершение Сярг якобы заблокировал работу руководства тартуского округа, начав руководить им единолично и нарушая устав. "Это и было конечной причиной его исключения".

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