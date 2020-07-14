Кризис рабочей силы: земледельцы планируют организовать спецрейс из Украины, он может состояться уже на этой неделе

По словам председателя аграрно-торговой палаты Роомета Сырмуса, в пятницу они запросили ценовые предложения от авиаперевозчиков, а в субботу приступили к опросу предпринимателей, чтобы понять, будет ли спрос.

Несмотря на то, что на прошлой неделе правительство Эстонии решило открыть границы для иностранных рабочих, коэффициент распространения коронавируса на Украине составляет 25 и плановые рейсы осуществлять нельзя.

По словам Сырмуса, интерес большой, причем именно в направлении Киев-Таллинн (на направление Таллинн-Киев практически нет желающих). Сырмус надеется, что окончательное решение будет принято к 15 июня. Отмечается, что спецрейсом в страну смогут прибыть только те украинцы, у которых имеется регистрация о краткосрочной работе и эстонский личный код.

”Смогут прилететь только те, кто предварительно зарегистрировался для краткосрочной работы. А не те, кто хочет прилететь и смотреть дальше по ситуации”, — подчеркнул представитель сельскохозяйственников.